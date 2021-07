Wall Street Menguat Tipis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) menguat tipis pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan reli di sektor teknologi mengimbangi pelemahan saham energi. Sejauh ini, investor terus mencermati sejumlah data yang dirilis seiring upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah.Mengutip Xinhua, Jumat, 23 Juli 2021, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 25,35 poin atau 0,07 persen menjadi 34.823,35. Kemudian indeks S&P 500 menguat 8,79 poin atau 0,20 persen menjadi 4.367,48. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 52,64 poin, atau 0,36 persen, menjadi 14.684,60.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor teknologi naik 0,71 persen. Sedangkan sektor energi tergelincir sebanyak 1,13 persen, kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan enam dari 10 saham teratas menurut bobotnya dalam indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan melemah. Reaksi itu muncul setelah data menunjukkan jumlah orang AS yang mengajukan tunjangan pengangguran pertama kali secara tak terduga naik minggu lalu.Departemen Tenaga Kerja melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, melonjak 51 ribu menjadi 419 ribu dalam pekan yang berakhir 17 Juli, menyusul level revisi naik 368 ribu pada minggu sebelumnya. Analis Wall Street yang disurvei oleh Refinitiv memperkirakan 350 ribu pengajuan untuk minggu terakhir.Di sisi lain, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan tingkat inflasi melonjak di Juni 2021 pada laju tercepat dalam hampir 13 tahun di tengah ledakan biaya kendaraan bekas dan kenaikan harga makanan dan energi. Kondisi itu sejalan dengan sejumlah upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah.Indeks harga konsumen atau inflasi meningkat 5,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lompatan terbesar sejak Agustus 2008, tepat sebelum krisis keuangan terburuk. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones telah memperkirakan kenaikan lima persen.Tidak memasukkan harga makanan dan energi yang bergejolak, CPI inti naik 4,5 persen, langkah paling tajam untuk ukuran itu sejak September 1991 dan jauh di atas perkiraan 3,8 persen. Pada basis bulanan, harga utama dan harga inti naik 0,9 persen terhadap perkiraan 0,5 persen.(ABD)