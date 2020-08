Ketegangan Geopolitik AS-Tiongkok Buat Emas Dunia Kinclong

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Emas rebound dari penurunan tajam akhir pekan lalu ketika menghentikan reli pemecahan rekor beberapa hari terakhir. Kondisi itu terjadi di tengah ketegangan geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok serta setelah legislatif AS gagal mencapai kesepakatan paket stimulus baru.Mengutip Antara, Selasa, 11 Agustus 2020, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Mercantile Exchange terangkat USD11,7 atau 0,58 persen menjadi USD2.039,70 per ons. Emas berjangka anjlok USD41,4 atau 2,00 persen menjadi USD2.028,00 per ons pada akhir pekan lalu.Harga emas berjangka melonjak USD20,1 atau 0,98 persen menjadi USD2.069,40 pada Kamis, 6 Agustus. Sebelumnya terangkat sebanyak USD28,3 atau 1,4 persen menjadi USD2.049,30 pada Rabu, 5 Agustus, dan melambung USD34,7 atau 1,75 persen menjadi USD2.021,00 pada Selasa, 4 Agustus.Emas menemukan dukungan tambahan ketika para investor menyaksikan disfungsi di cabang legislatif AS yang gagal mencapai kesepakatan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) baru untuk meringankan kesengsaraan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk AS.Sebuah laporan yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa lowongan kerja meningkat sebesar 518 ribu menjadi 5,9 juta pada Juni. Angka tersebut lebih baik dari yang diperkirakan dan membatasi kenikan emas lebih lanjut.Para analis pasar berpendapat harga emas akan berada dalam tren naik karena langkah-langkah stimulus yang diadopsi oleh pemerintah-pemerintah dan bank-bank sentral di seluruh dunia untuk menyelamatkan ekonomi akibat covid-19. Faktor lainnya yakni kemungkinan pandemi gelombang kedua yang mungkin datang pada musim gugur, dan ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.“Pemerintah-pemerintah di seluruh dunia tidak akan berhenti mencetak uang untuk memerangi covid dalam jangka pendek dan emas akan mendapatkan keuntungan darinya. Target emas berikutnya adalah USD2.090 per ounce," kata Ahli Strategi Pasar Senior RJO Futures Bob Haberkorn.Adapun harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik USD1,721 atau 6,25 persen menjadi USD29,261 per ons. Sedangkan harga platinum untuk pengiriman Oktober naik sebanyak USD32,3 atau 3,33 persen menjadi USD1.002,7 per ons.(ABD)