Diduga Melanggar Etik, Senator AS Minta Pengawasan untuk Para Gubernur Fed Diperketat

Washington: Senator Elizabeth Warren meminta Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk menyelidiki perdagangan oleh para gubernur bank sentral AS , termasuk dua Presiden Fed yang mengundurkan diri setelah protes publik atas transaksi mereka.Dalam sebuah surat kepada Ketua SEC Gary Gensler, Warren juga mengutip perdagangan oleh Wakil Ketua Fed Richard Clarida pada Februari 2020, tak lama sebelum Ketua Fed Jerome Powell mengeluarkan peringatan tentang risiko dari virus korona dan menjanjikan tanggapan Fed jika diperlukan."Laporan aktivitas keuangan oleh pejabat Fed ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kemungkinan konflik kepentingan dan mengungkapkan pengabaian kepercayaan publik," tulis Warren dalam surat yang dirilis secara publik, dilansir dari Antara, Selasa, 5 Oktober 2021."Jika perdagangan ini didasarkan pada pengetahuan pejabat Fed tentang informasi pergerakan pasar non-publik, mereka mungkin telah mewakili aktivitas yang berpotensi ilegal," tambahnya.Seorang juru bicara SEC menolak berkomentar. The Fed meluncurkan tinjauannya sendiri tentang etika dan aturan perdagangan pada bulan lalu setelah pengungkapan bahwa Presiden Fed Boston Eric Rosengren telah memperdagangkan sekuritas real estat.Kemudian Presiden Fed Dallas Robert Kaplan memperdagangkan jutaan dolar saham individu tahun lalu bahkan ketika The Fed melakukan penyelamatan ekonomi AS dan pasar keuangan dengan pembelian besar-besaran surat utang pemerintah dan obligasi yang didukung perumahan. Keduanya mengatakan mereka telah mengikuti aturan perdagangan Fed.Secara terpisah The Fed mengatakan bahwa pihaknya telah memulai diskusi minggu lalu dengan kantor inspektur jenderalnya untuk melihat apakah perdagangan oleh pejabat senior tertentu sesuai dengan aturan etika dan hukum."Kami menyambut baik tinjauan ini dan akan menerima serta mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan temuannya," kata juru bicara Fed.Rosengren meninggalkan pekerjaannya minggu lalu, dengan alasan kondisi ginjal. Kaplan akan mundur pada Jumat , 8 Oktober 2021. Sorotan pada etika datang di saat yang canggung bagi Powell, ketika Presiden AS Joe Biden memutuskan apakah akan mengangkatnya kembali untuk masa jabatan empat tahun lagi atau memilih orang lain untuk mengambil kendali Fed.Masa jabatan Clarida sebagai wakil ketua juga akan berakhir awal tahun depan. Perdagangan Clarida, yang dilaporkan Jumat malam lalu oleh Bloomberg News, melibatkan penjualan antara USD1 juta hingga USD5 juta dana obligasi dan membeli jumlah yang sama dari dua dana saham pada 27 Februari 2020.Warren pekan lalu menyebut Powell sebagai 'pria berbahaya' dan mengatakan dia akan menentang pengangkatannya kembali karena apa yang dia lihat sebagai melemahnya pengawasan bank selama masa jabatannya.