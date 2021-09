Investor Nantikan Data Pekerjaan AS, Emas Dunia Meredup

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas kembali jatuh pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Investor mengabaikan dolar yang melemah dan masih fokus pada data penggajian non-pertanian yang akan dirilis Jumat waktu setempat, yang dapat menentukan strategi pengurangan stimulus Federal Reserve (Fed) AS Mengutip Antara, Jumat, 3 September 2021, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, jatuh lagi USD4,5 atau 0,25 persen menjadi USD1.811,50 per ons.Sehari sebelumnya, Rabu, 1 September, harga emas berjangka turun sebanyak USD2,1 atau 0,12 persen menjadi USD1.816 per ons, setelah melonjak sebanyak USD5,9 atau 0,33 persen menjadi USD1.818,10 per ons pada Selasa, 31 Agustus."Pasar emas saat ini sedang terkonsolidasi dan tidak peduli tentang hal lain sampai jumlah pekerjaan muncul. Tetapi jika ada penurunan yang lebih besar dalam dolar, emas mungkin memiliki beberapa jenis tawaran," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago.Investor emas tidak terlalu memperhatikan penurunan dolar. Emas biasanya naik ketika dolar melemah karena membuat emas lebih murah bagi mereka yang memegang mata uang lainnya. Pelaku pasar juga mencermati data yang menunjukkan lebih sedikit orang AS mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran minggu lalu, meskipun ada lonjakan infeksi baru covid-19.Data tersebut muncul setelah Simposium Kebijakan Ekonomi tahunan Jackson Hole, di mana Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pemulihan di pasar tenaga kerja akan menentukan kapan bank sentral mulai memperlambat pembelian asetnya.Analis pasar berpendapat bahwa komentar Powell telah membuat laporan pekerjaan bulanan AS sangat penting karena data tersebut dapat meletakkan dasar untuk pertemuan Federal Reserve akhir bulan ini. Harga emas sangat sensitif terhadap penurunan suku bunga, yang menurunkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil."Harga emas perlu mencoba dan mendorong ke arah tertinggi yang kita lihat pada Agustus, sekitar 1.830 dolar, tetapi untuk saat ini, mungkin tidak akan melihat banyak pergerakan menjelang angka penggajian," kata Michael Hewson, Kepala Analis Pasar di CMC Markets UK.Laporan penggajian non-pertanian Departemen Tenaga Kerja AS untuk Agustus diperkirakan menunjukkan 728.000 pekerjaan diciptakan, menurut jajak pendapat Reuters.Harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 30,3 sen atau 1,25 persen menjadi USD23,918 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Oktober melemah sebanyak USD5,4 atau 0,54 persen, menjadi USD994,2 per ons.(ABD)