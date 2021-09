Harga Minyak Dunia Turun Jelang Pertemuan OPEC+

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia bergerak turun pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), ketika investor menunggu pertemuan penting dari negara-negara produsen minyak utama dunia . Adapun negara produsen utama terus berupaya menjaga agar harga terus naik dan kondisi pasar kian membaik di masa mendatang.Mengutip Antara, Rabu, 1 September 2021, minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober turun 71 sen dolar menjadi USD68,50 per barel pada perdagangan di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun 42 sen menjadi USD72,99 per barel di perdagangan London ICE Future Exchange.Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, dikenal dengan sebutan OPEC+, dijadwalkan mengadakan pertemuan pada Rabu waktu setempat, membahas strategi produksi mereka. Para pedagang di bursa minyak juga terus mengikuti laporan kerusakan akibat badai Ida di Gulf Coast Amerika Serikat.Biro Keselamatan dan Penguatan Lingkungan AS pada Selasa, memperkirakan hampir 93,7 persen kegiatan produksi minyak dan sekitar 94,5 persen produksi gas alam di Teluk Meksiko saat ini dihentikan."Sejauh ini, prospek penurunan minyak mentah dari kilang-kilang AS di saat badai Ida dan ekspansi produksi minyak OPEC+ tidak membebani harga," kata analis energi Commerzbank Research, Carsten Fritsch, seraya menambahkan data cadangan yang akan segera keluar tentu saja akan dipengaruhi secara signifikan oleh badai tersebut.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), terseret oleh pelemahan di sektor teknologi dan energi. Selain itu, pelemahan juga didukung oleh merosotnya kepercayaan konsumen AS di tengah pandemi covid-19 yang belum kunjung usai.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 39,11 poin atau 0,11 persen menjadi 35.360,73. Sedangkan indeks S&P 500 turun sebanyak 6,11 poin atau 0,13 persen menjadi 4.522,68. Kemudian indeks Komposit Nasdaq kehilangan 6,65 poin atau 0,04 persen menjadi 15.259,24.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi dan teknologi masing-masing turun sebanyak 0,73 persen dan 0,56 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor real estate naik 0,62 persen, kelompok dengan kinerja terbaik.Meskipun terjadi penurunan, namun pasar saham AS ditutup pada Agustus dengan kenaikan. Untuk Agustus ini, indeks Dow melonjak sebanyak 1,2 persen. Sedangkan S&P 500 dan Nasdaq yang padat teknologi masing-masing naik 2,9 persen dan empat persen.(ABD)