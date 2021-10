Harga Emas Dunia Naik di Tengah Perkiraan Inflasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga emas naik pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Ketua Federal Reserve ( The Fed ) AS Jerome Powell memprediksi inflasi akan meningkat hingga tahun depan dan bank sentral AS berada di jalurnya untuk mulai mengurangi stimulus.Melansir Antara, Sabtu, 23 Oktober 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange terangkat USD14,4 atau 0,81 persen, menjadi USD1.796,30 per ounce.Sehari sebelumnya, emas berjangka tergelincir USD3 atau 0,17 persen menjadi USD1,781,90 per ounce.Sebelumnya, Jerome Powell memperkirakan inflasi AS yang meningkat hingga tahun depan, dan bank sentral AS harus mulai mengurangi pembelian asetnya segera, tetapi belum menaikkan suku bunga."Namun, itu adalah pedang bermata dua. Tekanan inflasi yang tersisa di pasar akan menjadi faktor pendukung yang mendasari harga emas dan perak dalam beberapa minggu dan bulan ke depan," kata direktur perdagangan logam di High Ridge Futures, David Meger.Powell mengatakan bank sentral AS harus segera mulai mengurangi pembelian asetnya, tetapi tidak menaikkan suku bunga karena lapangan kerja masih terlalu rendah."Inflasi adalah satu hal yang dibicarakan semua orang hari ini," kata ahli strategi pasar senior di RJO Futures, Daniel Pavilonis.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 27,9 sen atau 1,15 persen menjadi USD24,449 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari naik 2,4 dolar AS atau 0,23 persen menjadi USD1,052,10 per ounce.