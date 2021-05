Harga Minyak Dunia Merosot, Ini Penyebabnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan Selasa waktu setempat. Ini karena pelaku pasar menunggu data tentang stok minyak mentah AS.Melansir Xinhua, Rabu, 19 Mei 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni turun 78 sen menjadi USD65,49 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah brent untuk pengiriman Juli turun 75 sen menjadi USD68,71 per barel di London ICE Futures Exchange.Administrasi Informasi Energi AS akan merilis laporan status minyak mingguannya pada hari ini. Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan persediaan minyak mentah AS akan menunjukkan penurunan 2,9 juta barel untuk pekan yang berakhir 14 Mei.Pada perdagangan Senin, harga minyak menetap lebih tinggi, yang membuat patokan minyak mentah AS dan Brent naik lebih dari satu persen, di tengah kepercayaan pasar pada prospek permintaan bahan bakar.Di sisi lain kurs dolar AS mengalami pelemahan yang luas pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,46 persen menjadi 89,7506.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2228 dolar AS dari 1,2158 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,4190 dolar AS dari 1,4143 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7801 dolar AS dari 0,7770 dolar AS.Sementara dolar AS dibeli 108,86 yen Jepang, lebih rendah dari 109,17 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8964 franc Swiss dari 0,9023 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2058 dolar Kanada dari 1,2062 dolar Kanada.(AHL)