Dipoles Rilis Data AS, Emas Dunia Kian Kinclong

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Investor tengah mencermati data indeks harga konsumen dan kemungkinan adanya peluncuran stimulus ekonomi guna memerangi pandemi covid-19 Mengutip Xinhua, Kamis, 11 Februari 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman April naik USD5,2 atau 0,28 persen menjadi USD1.842,7 per ons. Dolar AS yang lemah juga mendukung emas. Tapi kenaikan imbal hasil obligasi membatasi pertumbuhan emas.Sedangkan perak untuk pengiriman Maret turun 32,4 sen atau 1,18 persen menjadi USD27,078 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman April menguat sebanyak USD52,5 atau 4,4 persen menjadi USD1.246,9 per ons.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa indeks harga konsumen untuk semua konsumen perkotaan naik 0,3 persen pada Januari, dan sejalan dengan ekspektasi pasar. Namun, analis pasar mencatat bahwa pembacaan mungkin rendah secara artifisial karena harga sewa, penggerak utama indeks, telah menurun.Investor tetap waspada terhadap paket stimulus baru Pemerintah AS yang menunggu persetujuan Kongres AS, dan kebijakan moneter yang akomodatif, yang pada akhirnya dapat menyebabkan lonjakan tekanan harga.Di sisi lain, Wall Street beragam pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Indeks S&P 500 dan Nasdaq turun tipis karena saham teknologi besar tergelincir, di tengah berlangsungnya rotasi kepemilikan portofolio yang memberikan dorongan pada saham energi dan menjaga pasar secara keseluruhan mendekati rekor tertinggi.Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 61,97 poin atau 0,20 persen menjadi 31.437,80. Indeks S&P 500 turun tipis 1,35 poin atau 0,03 persen menjadi 3.909,88. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 35,16 poin atau 0,25 persen menjadi 13.972,53.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan consumer discretionary turun 0,94 persen, memimpin penurunan sektoral dan teknologi informasi turun 0,2 persen. Sedangkan sektor energi melonjak 1,84 persen, merupakan kelompok dengan kinerja terbaik.Saham mengabaikan pernyataan Ketua Federal Reserve Jerome Powell, yang meyakinkan investor bahwa suku bunga akan tetap rendah untuk beberapa waktu guna memacu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan, tetapi tidak memberikan wawasan baru tentang kebijakan moneter.(ABD)