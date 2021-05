Wall Street Meroket, Sektor Energi dan Teknologi Penyokongnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Saham -saham di Amerika Serikat (AS), Wall Street , menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Penguatan ini didukung oleh keuntungan yang kuat di sektor energi dan teknologi.Melansir Xinhua, Sabtu, 15 Mei 2021, indeks Dow Jones Industrial Average naik 360,68 poin atau 1,06 persen menjadi 34.382,13. Indeks S&P 500 naik 61,35 poin atau 1,49 persen menjadi 4.173,85. Serta indeks Komposit Nasdaq melonjak 304,99 poin atau 2,32 persen menjadi 13.429,98.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan energi dan teknologi masing-masing naik 3,16 persen dan 2,12 persen. Kedua sektor ini memimpin kenaikan.Sementara perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih tinggi. Semua 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks China 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Di sisi ekonomi, Departemen Perdagangan melaporkan penjualan ritel AS mencapai USD619,9 miliar pada April, tidak berubah dari bulan sebelumnya.Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones dan The Wall Street Journal memperkirakan kenaikan 0,8 persen. Untuk minggu ini, Dow Jones turun 1,1 persen, S&P 500 tergelincir 1,4 persen, dan Nasdaq turun 2,3 persen.(AHL)