Wall Street Bervariasi, Nasdaq dan S&P 500 Anjlok

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), tertekan oleh pelemahan di sektor perawatan kesehatan dan teknologi . Selain itu, para investor terus memantau perkembangan varian Omicron yang penularannya lebih cepat.Mengutip Xinhua, Rabu, 5 Januari 2022, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 214,59 poin atau 0,59 persen menjadi 36.799,65. Sedangkan indeks S&P 500 turun 3,02 poin atau 0,06 persen, menjadi 4.793,54. Kemudian indeks Komposit Nasdaq merosot 210,08 poin, atau 1,33 persen, menjadi 15.622,72.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor perawatan kesehatan dan teknologi masing-masing turun 1,38 persen dan 1,14 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor energi melonjak 3,46 persen, kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah dengan semua 10 saham teratas menurut beratnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram. Reaksi pasar di atas mengikuti laporan manufaktur AS yang lesu.Institute for Supply Management melaporkan indeks Manajer Pembelian Manufaktur AS bulan Desember tercatat 58,7 persen, turun dari pembacaan November 61,1 persen dan di bawah konsensus 60 persen. Setiap pembacaan di atas 50 persen menunjukkan sektor manufaktur secara umum berkembang.Sementara itu, investor terus memantau bagaimana dampak covid-19 karena Amerika Serikat terus melaporkan peningkatan eksplosif dalam kasus baru yang dipicu oleh penyebaran varian Omicron yang cepat. Bukan tidak mungkin kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap perekonomian.