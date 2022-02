Harga Minyak Dunia Beragam Dipicu Ketidakpastian Geopolitik dan Pasokan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kesepakatan yang terbentuk

(ABD)

New York: Harga minyak dunia beragam pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB). Minyak mentah AS menghentikan kenaikan delapan minggu, karena prospek peningkatan ekspor minyak Iran melampaui kekhawatiran potensi gangguan pasokan akibat krisis Rusia-Ukraina Mengutip Antara, Sabtu, 19 Februari 2022, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April naik 57 sen atau 0,6 persen menjadi USD93,54 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Maret, kehilangan 69 sen atau hampir 0,8 persen menjadi USD91,07 per barel.Kedua harga acuan mencapai level tertinggi sejak September 2014 pada Senin, 14 Februari, tetapi prospek pelonggaran sanksi minyak terhadap Iran telah membebani pasar. Brent membukukan kenaikan tipis 0,9 persen dalam kenaikan minggu kesembilan berturut-turut sementara WTI jatuh 1,7 persen minggu ini.Kekhawatiran atas kemungkinan gangguan pasokan akibat kehadiran militer Rusia di perbatasan Ukraina telah membatasi kerugian minggu ini. Barat telah mengancam Rusia, pemasok minyak dan gas utama, dengan sanksi baru jika menyerang Ukraina; Rusia membantah merencanakan serangan apa pun.Sanksi apa pun yang mungkin dikenakan pada Rusia oleh Uni Eropa tidak boleh termasuk impor energi, kata Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Sedangkan Presiden AS Joe Biden akan memberikan pembaruan tentang situasi Rusia-Ukraina pada Jumat waktu setempat, pukul 21.00 GMT, kata Gedung Putih.Seorang pejabat senior Uni Eropa mengatakan bahwa kesepakatan AS-Iran untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia sudah dekat, tetapi keberhasilannya tergantung pada kemauan politik dari mereka yang terlibat.Namun, kesepakatan yang terbentuk menjabarkan fase langkah bersama untuk membawa kedua belah pihak kembali ke kepatuhan penuh, dan yang pertama tidak termasuk keringanan sanksi minyak, kata para diplomat. Akibatnya, ada sedikit kemungkinan minyak mentah Iran kembali ke pasar dalam waktu dekat untuk mengurangi ketatnya pasokan saat ini.Mencerminkan ketatnya pasokan minyak global, keterbelakangan enam bulan untuk minyak mentah Brent mencapai rekor terluas pada Rabu. Keterbelakangan adalah struktur pasar ketika kontrak untuk pengiriman jangka pendek dihargai lebih tinggi daripada kontrak untuk bulan-bulan berikutnya.OPEC+, yang terdiri dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, akan bekerja untuk mengintegrasikan Iran ke dalam pakta produksi minyaknya jika Teheran dan kekuatan dunia mencapai kesepakatan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir mereka, kata sumber yang dekat dengan kelompok itu.