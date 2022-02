Memerangi Inflasi Tinggi Jadi Tugas Paling Penting bagi The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Lisa Cook yang dicalonkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk duduk di Dewan Federal Reserve mengatakan tugas terpenting bank sentral adalah mengatasi inflasi yang tinggi . Persoalan itu patut menjadi hal utama agar tidak mengganggu perekonomian Paman Sam di masa mendatang."Saya setuju dengan Ketua (The Fed Jerome) Powell, tugas terpenting kami adalah mengatasi inflasi," kata Cook, dalam sambutan yang disiapkan untuk dengar pendapat konfirmasi dengan Komite Perbankan Senat, dilansir dari The Business Times, Kamis, 3 Februari 2022."Inflasi yang tinggi merupakan ancaman besar bagi ekspansi yang panjang dan berkelanjutan," tambahnya.Cook akan bersaksi di depan komite pada Kamis waktu setempat. Cook adalah profesor ekonomi di Michigan State University dan akan menjadi wanita kulit hitam pertama yang menjabat di badan pengatur bank sentral AS.Sementara itu, Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberikan sinyal kuat bank sentral AS siap untuk menaikkan suku bunga pada Maret 2022 untuk pertama kalinya, sejak memotongnya menjadi nol ketika covid-19 melanda. Kondisi itu akan mengakhiri era uang mudah yang memicu pencapaian rekor di Wall Street selama pandemi.Dalam konferensi pers setelah pertemuan pertama komite penetapan kebijakan Fed tahun ini, Powell menggarisbawahi kesediaan bank sentral AS untuk memerangi inflasi yang merajalela, bahkan ketika ia memperkirakan harga akan turun di tahun ini."Saya akan mengatakan komite berkeinginan untuk menaikkan suku bunga dana federal pada pertemuan Maret, dengan asumsi kondisinya sesuai untuk melakukannya," kata Powell.Dia menolak untuk membahas kemungkinan ukuran kenaikan suku bunga yang akan datang, tetapi mengatakan pemulihan di ekonomi terbesar di dunia itu cukup kuat, sehingga dapat menangani biaya pinjaman yang lebih tinggi. Dia mencatat rebound kuat dalam pekerjaan setelah bencana yang disebabkan oleh covid-19."Ada ruang untuk menaikkan suku bunga tanpa mengancam pasar tenaga kerja," katanya, menggambarkan kondisi pekerja dan pengusaha sebagai ketat secara historis dengan banyak bisnis berjuang untuk merekrut staf.