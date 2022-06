Dolar AS Naik Tipis

(Des)

New York: Dolar Amerika Serikat (AS) naik tipis terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB).Dolar merekah karena para investor gelisah bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lebih besar dari perkiraan sebelumnya."Akan sangat sulit bagi The Fed untuk mengungguli pasar pada saat ini, mengingat tingkat ekspektasi yang akan terjadi besok," kata kepala strategi perusahaan pembayaran bisnis Corpay, Karl Schamotte, Rabu, 15 Juni 2022.Indeks dolar AS, yang melacak kinerjanya terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,1 persen pada 105,27, setelah naik ke level 105,32, terkuat sejak Desember 2002."Dolar AS tetap yang terbaik dari kelompok buruk valas," kata kepala intelijen perusahaan pembayaran Caxton Michael Brown.Dengan selera risiko yang lemah, Aussie turun 0,56 persen terhadap greenback, sementara kiwi turun 0,54 persen. Terhadap yen, dolar hampir datar di 134,56 yen.Poundsterling turun 0,86 persen menjadi 1,203 dolar, level terendah sejak Maret 2020, setelah Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon mengatakan akan membagikan rincian tentang rencana referendum kemerdekaan baru.Bitcoin tergelincir ke level terendah baru 18 bulan, karena pembekuan penarikan kreditur kripto utama Celsius Network dan prospek kenaikan suku bunga AS yang tajam mengguncang kelas aset yang bergejolak. Bitcoin terakhir turun 4,5 persen pada USD22.163,83.