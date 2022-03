Wall Street Ditutup Menguat, Indeks S&P 500 Melonjak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wall Street menguat dengan indeks S&P 500 naik untuk hari ketiga berturut-turut pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Kenaikan tajam saham Tesla membayangi pelemahan dalam sektor energi dan bank. Indeks Dow Jones Industrial Average t erangkat 94,65 poin atau 0,27 persen menjadi 34.955,89. Indeks S&P 500 bertambah 32,46 poin atau 0,71 persen menjadi 4.575,52. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 185,60 poin atau 1,31 persen menjadi 14.354,90. Indeks S&P 500 mampu rebound dari penurunan di awal sesi, dengan indeks acuan sempat jatuh sebanyak 0,6 persen pada satu titik.Pembuat mobil listrik Tesla Inc melonjak 8,03 persen dan merupakan dorongan terbesar untuk S&P 500 dan Nasdaq setelah mengatakan akan meminta persetujuan investor untuk meningkatkan jumlah sahamnya guna memungkinkan pemecahan saham, membantu mengangkat indeks konsumen non-primer menguat 2,67 persen sebagai sektor berkinerja terbaik pada sesi tersebut.Indeks energi S&P, merosot 2,56 persen, merupakan sektor dengan kinerja terburuk pada sesi tersebut setelah harga minyak jatuh menyusul penguncian di pusat keuangan Tiongkok, Shanghai, untuk mengekang lonjakan infeksi covid-19 yang memicu kekhawatiran permintaan.Saham Exxon Mobil Corp jatuh 2,81 persen dan Chevron Corp turun 1,75 persen.Sektor keuangan juga termasuk di antara sektor-sektor yang lebih lemah pada sesi tersebut, sebagian karena penurunan peringkat Morgan Stanley pada bank-bank AS, yang mengutip peningkatan risiko dan kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve telah diperhitungkan oleh pasar. Indeks bank S&P turun 0,99 persen.Aksi jual di pasar obligasi berlanjut pada Senin, 28 Maret 2022, dengan imbal hasil jangka pendek mencapai level tertinggi sejak 2019 dan kurva imbal hasil yang diukur dengan kesenjangan antara imbal hasil lima dan 30 tahun terbalik sebentar untuk pertama kalinya sejak awal 2006, meningkatkan kekhawatiran kebijakan moneter Federal Reserve yang lebih agresif akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan berpotensi menyebabkan resesi."Keuangan membuat banyak orang yang membeli atau memilikinya atas dasar ini akan bekerja lebih baik di lingkungan suku bunga yang lebih tinggi, jadi saya tidak terkejut melihat keuangan mundur relatif terhadap apa yang terjadi di pasar obligasi," kata Wakil Presiden Senior di Wedbush Securities di San Francisco Stephen Massocca dikutip dari Antara, Selasa, 29 Maret 2022."Tentu saja saham-saham komoditas telah naik sangat tinggi dan begitu panas sehingga tidak mengherankan jika nama-mereka itu mundur, itulah yang menyebabkan pasar turun, tetapi saya masih berpikir berita untuk sebagian besar perusahaan komoditas ini akan sangat, baik sekali," jelas dia.Data ekonomi yang kuat dan keuntungan dalam pertumbuhan saham yang terpukul telah membantu indeks utama Wall Street pulih dalam beberapa hari terakhir, bahkan ketika konflik antara Rusia dan Ukraina berlanjut dan sejumlah pembuat kebijakan Federal Reserve telah membuat komentar hawkish tentang jalur kenaikan suku bunga.Namun, analis mencatat saham-saham berkategori murah atau value stocks tetap relatif murah terhadap rekan-rekan saham-saham pertumbuhan mereka.Sementara itu, Ukraina dan Rusia mengatakan delegasi mereka akan tiba di Turki untuk pembicaraan damai yang diperkirakan akan berlangsung pada Selasa.Seorang pejabat senior AS mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak siap untuk membuat kompromi dengan para pejabat Ukraina juga mengecilkan peluang terobosan besar dalam pembicaraan tersebut. Volume transaksi di bursa AS mencapai 11,23 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 14,09 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.