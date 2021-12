Kredibilitas The Fed Mulai Dipertanyakan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Jika Federal Reserve memenuhi ekspektasi pada minggu depan dan mengumumkan pelonggaran yang lebih agresif dari langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan ekonomi maka langkah itu akan menandai perubahan kebijakan penting bagi bank sentral AS dan Ketua Fed Jerome Powell "Apa yang telah dibuktikan oleh The Fed adalah kesulitan dalam memperkirakan baik oleh Komite maupun konsensus," kata Joseph LaVorgna, Kepala Ekonom Amerika Natixis yang juga mantan Kepala Dewan Ekonomi Nasional di bawah mantan Presiden Donald Trump, dilansir dari CNBC International, Jumat, 10 Desember 2021."Dalam bahasa pasar, The Fed telah membeli yang tinggi dan menjual yang rendah. Jadi saya pikir akan ada masalah kredibilitas ke depan," tambahnya.Pada pertemuan dua hari di minggu depan, The Fed diperkirakan bakal mengatakan menggandakan laju pengurangan pembelian obligasi, dengan kemungkinan mengisyaratkan kenaikan suku bunga lebih agresif yang akan dilakukan pada 2022. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap inflasi yang lebih kuat dan tahan lama dari yang diperkirakan pejabat Fed.Fed yang berkomitmen menaikkan –atau menormalkan– suku bunga pada 2018 harus mengubah nadanya pada tahun berikutnya ketika pelemahan global datang. Bank sentral AS kemudian menutup 2019 dengan Powell dan rekan-rekannya bersikeras bahwa mereka telah memotong cukup banyak dan yakin bahwa suku bunga akan tetap stabil di masa mendatang.Namun, pandemi mengubah itu semua pada 2020 dan memaksa penurunan suku bunga dan kebijakan moneter ekspansif yang pada akhirnya akan membuat The Fed memperluas neracanya lebih dari USD4 triliun. Di akhir tahun itu, The Fed pun turun tangan lagi dan mengumumkan perubahan paradigma di mana akan lebih memfokuskan upayanya pada pekerjaan.Selain itu, The Fed bersedia menolerir inflasi yang lebih tinggi. The Fed berjanji akan menjaga kebijakan tetap mudah sampai membuat kemajuan lebih lanjut yang substansial menuju pekerjaan yang tidak hanya penuh tetapi juga inklusif lintas gender, ras, dan pendapatan.Ini adalah langkah terakhir yang membawa The Fed ke persimpangan jalan saat ini, dengan kenaikan harga yang mencapai level tertinggi lebih dari 30 tahun, The Fed sekarang diharapkan untuk melanjutkan perannya sebagai pejuang inflasi.