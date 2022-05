Risalah: The Fed Berkomitmen dan Bertekad Kuat Turunkan Inflasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Risalah pertemuan kebijakan terbaru yang dirilis menunjukkan para bankir di bank sentral Amerika Serikat (AS) menekankan komitmen dan tekad kuat untuk mengendalikan inflasi dengan serangkaian kenaikan suku bunga . Sejauh ini inflasi masih berada di level tertinggi dan belum ada tanda-tanda bergerak turun.Sementara ekonomi terbesar di dunia berada dalam posisi yang solid, anggota komite kebijakan Federal Reserve memperingatkan bahwa prospeknya sangat tidak pasti dan inflasi terlalu tinggi, sehingga mereka harus bergerak cepat untuk meningkatkan suku bunga pinjaman acuan dan melepas kepemilikan obligasi besar-besaran ke menekan inflasi.Dengan inflasi AS meningkat pada laju tercepat dalam hampir empat dekade, komite kebijakan Fed awal bulan ini menaikkan suku bunga utama setengah poin -kenaikan terbesar sejak 2000- dan sebagian besar anggota mengatakan kenaikan serupa kemungkinan sesuai pada pertemuan berikutnya.Sementara laju kenaikan harga konsumen sedikit melambat bulan lalu, melonjak 8,3 persen dibandingkan dengan April 2021, setelah mencapai 8,5 persen pada bulan sebelumnya. Pejabat Fed memperingatkan bahwa tekanan harga tetap tinggi dan terlalu dini untuk yakin inflasi telah mencapai puncaknya.The Fed memangkas suku bunga menjadi nol pada awal pandemi untuk mencegah penurunan ekonomi yang parah dan juga meningkatkan pembelian obligasi untuk memompa likuiditas ke dalam sistem keuangan, tetapi mulai menerapkan langkah-langkah tersebut pada Maret dengan kenaikan suku bunga seperempat poin.Risalah mengkonfirmasi bank sentral AS berkomitmen untuk serangkaian langkah untuk menghapus stimulus terhadap ekonomi tetapi mengatakan mereka mungkin harus melangkah lebih jauh dan mengerem ekonomi tergantung pada bagaimana prospek berkembang."Semua peserta menegaskan kembali komitmen dan tekad kuat mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas harga," kata risalah The Fed, dilansir dari The Business Times, Kamis, 26 Mei 2022.Para pejabat mencatat invasi Rusia ke Ukraina dan penguncian covid-19 di Tiongkok menimbulkan risiko yang meningkat bagi Amerika Serikat dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk memburuknya rantai pasokan dan mengobarkan api inflasi, terutama harga energi dan komoditas lainnya.Mereka mengatakan kendala pasokan secara keseluruhan masih signifikan dan kemungkinan membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Kekurangan tenaga kerja juga menghambat kegiatan ekonomi, kata mereka, dengan perusahaan sering tidak dapat mengisi posisi terbuka dan upah naik.Tujuan saat ini adalah untuk dengan cepat memindahkan suku bunga acuan ke netral, di mana The Fed tidak merangsang atau membatasi ekonomi. "Dengan langkah-langkah untuk memperketat kebijakan, The Fed harus dapat membawa inflasi kembali ke target dua persen dari waktu ke waktu," pungkas risalah tersebut.