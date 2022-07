Harga Minyak Dunia Anjlok Terseret Kekhawatiran Resesi

baca juga: Harga Minyak di Asia Kembali Tembus Level Tertinggi

New York: Harga minyak dunia anjlok sekitar sembilan persen pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Ini merupakan penurunan harian terbesar sejak Maret di tengah meningkatnya kekhawatiran resesi global.Patokan global harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September terperosok USD10,73 atau 9,5 persen, menjadi USD102,77 per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Agustus merosot USD8,93 atau 8,2 persen menjadi USD99,50 per barel.Kedua harga acuan mencatat penurunan persentase harian terbesar sejak 9 Maret dan memukul harga saham perusahaan minyak dan gas utama."Kami sedang mendapatkan krim dan satu-satunya cara Anda dapat menjelaskan adalah ketakutan akan resesi," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho, Robert Yawger dikutip dari Antara, Rabu, 6 Juli 2022.Harga minyak berjangka tenggelam bersama dengan gas alam, bensin dan ekuitas, yang sering menjadi indikator permintaan minyak mentah.Sementara itu pengujian massal covid-19 di Tiongkok menebar kekhawatiran akan potensi lockdown yang mengancam akan memperdalam pengurangan konsumsi minyak.Shanghai mengatakan akan memulai putaran baru pengujian massal terhadap 25 juta penduduknya selama periode tiga hari, mengutip upaya untuk melacak infeksi yang terkait dengan wabah di sebuah bar karaoke."Kami melihat beberapa likuidasi panik. Banyak kegugupan," kata Wakil Presiden Senior untuk perdagangan BOK Financial, Dennis Kissler.Dia mengatakan kekhawatiran bahwa permintaan minyak pada musim panas AS akan turun setelah liburan 4 Juli yang tampaknya membebani pasar.Dow Jones Industrial Average tergelincir sekitar satu persen, sementara Indeks S&P 500 turun kurang dari satu persen. Harga gas alam AS jatuh 4,7 persen, minyak pemanas turun sekitar 8,0 persen dan bensin untuk pengiriman di New York Harbor anjlok 10,5 persen.