Reli Imbal Hasil Obligasi AS Terhenti, Dolar AS Ambruk

New York: Dolar Amerika Serikat (USD) merosot terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Tekanan terjadi saat kenaikan pesat imbal hasil obligasi terhenti dan mata uang berisiko termasuk dolar Australia naik karena saham-saham AS stabil, mencerminkan meningkatnya sentimen risiko.Mengutip Antara, Rabu, 3 Maret 2021, greenback telah menjadi penerima manfaat dari volatilitas saham baru-baru ini, yang diguncang pekan lalu oleh lonjakan dramatis dalam imbal hasil surat utang pemerintah AS. Obligasi Pemerintah AS telah stabil minggu ini, dengan imbal hasil patokan bertahan di bawah tertinggi minggu lalu, membantu memulihkan ketenangan pasar."Pada Selasa, 2 Maret, Wall Street sebagian besar mempertahankan kenaikan tajam Senin waktu setempat yang membantu mata uang AS mengurangi penurunan di sesi NY," kata Direktur Pelaksana dan Analisis Mata Uang Global Action Economics Ronald Simpson.Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,31 persen menjadi 90,731, setelah sebelumnya mencapai tertinggi tiga minggu di 91,396. Euro menguat 0,36 persen menjadi USD1,2092.Kenaikan imbal hasil terjadi ketika para peserta khawatir bahwa pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid-19, dikombinasikan dengan stimulus fiskal, akan menyebabkan lonjakan inflasi dan kemungkinan pengetatan yang lebih cepat dari Federal Reserve. Volatilitas juga mendorong greenback karena investor membatalkan posisi jual dalam mata uang."Jika anda melihat volatilitas, kecenderungan alami adalah menghindari risiko; dalam hal ini pada dasarnya berarti keluar dari posisi-posisi yang ada, dan posisi jual dolar sangat tinggi pada saat ini," kata Kepala Strategi Valas Amerika Utara CIBC Capital Markets Bipan Rai, di Toronto.Posisi jual dolar AS mencapai USD29,33 miliar pada pekan yang berakhir 23 Februari, menurut data dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas. Mata uang berisiko termasuk dolar Australia terus bangkit dari aksi jual minggu lalu, dengan Aussie menguat setelah bank sentralnya berkomitmen mempertahankan suku bunga pada posisi terendah dalam sejarah.Karen Jones, seorang analis teknis di Commerzbank, mengatakan bahwa Aussie dan mata uang berisiko lainnya termasuk krona Norwegia tampaknya berbalik dari puncak sementara, yang kemungkinan akan positif untuk dolar AS dalam waktu dekat. "Tren penurunan dolar AS mungkin sudah berakhir untuk saat ini," kata Jones dalam sebuah laporan.Greenback terakhir jatuh 1,09 persen pada 8,466 krona, tetapi bertahan di atas level 8,313 krona per dolar yang dicapai minggu lalu, terlemah untuk dolar dalam lebih dari dua tahun. Sementara itu, mata uang safe haven termasuk franc Swiss dan yen Jepang berakhir sedikit lebih kuat, membalikkan pelemahan sebelumnya.Franc Swiss sebelumnya mencapai level terendah sejak November 2020 terhadap dolar di 0,9193 sedangkan yen merupakan yang terlemah sejak Agustus di 106,95. Bitcoin jatuh ke sesi terendah setelah Gary Gensler, yang dicalonkan Presiden Joe Biden untuk memimpin Komisi Sekuritas dan Bursa AS, mengatakan mata uang kripto telah menimbulkan masalah baru.(ABD)