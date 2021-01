Akhir Perdagangan 2020, Harga Emas Dunia Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka divisi Comex di New York Mercantile Exchange sedikit menguat pada perdagangan hari terakhir 2020.Melansir Xinhua, Jumat, 1 Januari 2021, harga kontrak emas teraktif untuk pengiriman Februari naik USD1,7 atau 0,09 persen menjadi USD1.895,1 per ounce. Emas naik sekitar 0,7 persen dalam seminggu, serta naik 6,5 persen pada Desember, dan hampir 25 persen pada 2020.Sedangkan harga perak untuk pengiriman Maret turun 16,1 sen atau 0,61 persen menjadi USD26,412 per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik USD0,7 atau 0,06 persen menjadi USD1.079,2 per ounce.Laporan klaim pengangguran mingguan yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa klaim pengangguran awal negara turun 19 ribu menjadi 787 ribu selama pekan yang berakhir 26 Desember. Angka ini lebih rendah dari ekspektasi pasar dan agak mencegah pertumbuhan emas.Sebelumnya indeks rata-rata utama Wall Street berakhir lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) karena investor mencerna angka klaim pengangguran AS yang baru dirilis.Adapun indeks Dow Jones Industrial Average naik 196,92 poin atau 0,65 persen menjadi 30.606,48. Sementara indeks S&P 500 meningkat 24,03 poin atau 0,64 persen menjadi 3.756,07. Indeks Komposit Nasdaq naik 18,28 poin atau 0,14 persen menjadi 12.888,28. Baik indeks 30 saham Dow dan S&P 500 mencatatkan rekor penutupan.Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor utilitas dan keuangan masing-masing naik 1,59 persen dan 1,32 persen. Sedangkan sektor energi dan kebutuhan pokok konsumen, melemah.(AHL)