Tahun yang 'Liar', Wall Street Tutup 2020 dengan Keuntungan Solid

New York: Saham -saham di Amerika Serikat (AS) menguat pada minggu terakhir 2020. Wall Street menutup tahun yang liar dengan kenaikan yang solid.Melansir Xinhua, Sabtu, 2 Januari 2021, untuk pekan perdagangan singkat yang terpangkas liburan, indeks Dow Jones naik 1,35 persen, indeks S&P 500 naik 1,43 persen, dan Nasdaq naik 0,65 persen. Pasar ditutup pada Jumat untuk memperingati Tahun Baru.Sementara indeks terdaftar 50 China S&P AS, yang dirancang untuk melacak kinerja 50 perusahaan Tiongkok terbesar yang terdaftar di bursa AS berdasarkan total kapitalisasi pasar, mencatat kenaikan mingguan 5,7 persen.Investor terus menimbang kemungkinan stimulus covid-19 AS yang lebih besar, karena beban kasus nasional terus meningkat.Pemimpin Mayoritas Senat AS Mitch McConnell menolak lagi untuk mengadakan pemungutan suara pada RUU mandiri untuk meningkatkan pemeriksaan stimulus menjadi USD2.000 untuk individu dari USD600. Kebijakan ini telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Demokrat yang dikuasai Demokrat."Demokrat Washington menerima saran Presiden Trump dan membelokkannya sehingga pemeriksaan itu akan menguntungkan lebih banyak rumah tangga berpenghasilan tinggi," kata McConnell di lantai Senat, menambahkan pandemi covid-19 telah memengaruhi orang kaya dan miskin Amerika secara berbeda.Presiden AS Donald Trump baru-baru ini meminta Kongres untuk meningkatkan pemeriksaan stimulus menjadi USD2.000 setelah DPR dan Senat mengesahkan paket bantuan USD900 miliar. Nantinya pemerintah akan memberikan pembayaran langsung USD600 kepada individu.Seruan presiden diterima oleh Demokrat, yang telah menganjurkan pembayaran langsung yang lebih tinggi, tetapi tidak disukai oleh beberapa Republikan, yang bertujuan untuk menahan biaya keseluruhan rencana tersebut.