Harga Emas Dunia Masih Terganjal Pernyataan Ketua The Fed

Chicago: Pernyataan Ketua Federal Reserve ( The Fed ) Jerome Powell kembali menggerus kemilau emas berjangka. Pelemahan ini sudah terjadi sejak perdagangan kemarin.Melansir Xinhua, Kamis, 25 Februari 2021, harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada Rabu waktu setempat. Investor masih memantau kesaksian ketua Federal Reserve AS pada hari kedua.Adapun kontrak emas teraktif untuk pengiriman April turun USD8 atau 0,44 persen menjadi USD1.797,9 per ounce.Sementara itu harga perak untuk pengiriman Maret naik 17,1 sen atau 0,62 persen menjadi USD27,859 per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik USD18,2 atau 1,47 persen menjadi USD1.257,9 per ounce.Ketua Federal Reserve Jerome Powell terus bersaksi di depan Kongres AS pada Rabu. Dia secara khusus berkomentar bahwa kenaikan imbal hasil obligasi baru-baru ini adalah pertanda ekonomi telah sehat, sehingga mengecilkan ketakutan akan inflasi dari kebijakan fiskal AS.Selain karena faktor tersebut, kenaikan indeks pasar saham di bursa Wall Street juga meredam harga emas.Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Rabu bahwa penjualan rumah baru AS naik 4,3 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 923 ribu unit pada Januari. Angka ini lebih tinggi dari rumah yang terjual pada Desember 2020 sebesar 885 ribu.(AHL)