Fed AS Bakal Kurangi Pembelian Aset Meskipun Ada Tekanan Inflasi

Washington: Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve ( The Fed ) mempertimbangkan untuk mengurangi program pembelian asetnya beberapa bulan lagi. Meskipun ada tekanan inflasi dalam waktu dekat."Kami perlu melihat data beberapa bulan lagi sebelum kami mendapatkan gambaran yang jelas apakah kami telah membuat kemajuan substansial menuju tujuan mandat ganda kami," kata Gubernur Fed Christopher Waller pada konferensi tahunan Global Interdependence Center, dilansir dari Xinhua, Sabtu, 15 Mei 2021."Sekarang saatnya kita perlu bersabar, para bankir berhati-hati, dan tidak terpalsukan oleh kejutan data sementara," kata Waller, mengharapkan The Fed untuk mempertahankan kebijakan akomodatif untuk beberapa waktu.The Fed telah berjanji untuk mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah pada rekor level terendah mendekati nol, sambil melanjutkan program pembelian aset setidaknya pada kecepatan saat ini sebesar USD120 miliar per bulan sampai pemulihan ekonomi membuat kemajuan substansial lebih lanjut.Meskipun Fed tidak memberikan definisi kemajuan substansial lebih lanjut, banyak pejabat Fed percaya bahwa bank sentral perlu melihat lebih banyak perbaikan di pasar tenaga kerja sebelum mengonfirmasikan kemajuan tersebut telah dibuat."Saya perlu melihat lebih banyak perbaikan sebelum saya mempertimbangkan kondisi panduan ke depan kami pada pembelian aset yang dipenuhi," kata Presiden Federal Reserve Bank Cleveland, Loretta Mester, pekan lalu.Mester mencatat, jumlah pekerjaan AS tetap sekitar delapan juta, di bawah levelnya pada Februari tahun lalu dan tingkat pengangguran 2,5 poin persentase di atas level pra-pandemi.Menurut gubernur Fed Lael Brainard, laporan pekerjaan AS yang lemah pada April juga menggarisbawahi nilai pendekatan kebijakan sabar Fed untuk mencapai inflasi bank sentral dan tujuan ketenagakerjaan."Karena ekonomi dibuka kembali sepenuhnya dan pemulihan mengumpulkan momentum, penting untuk tetap fokus dengan sabar pada pencapaian lapangan kerja maksimum dan hasil inflasi dalam panduan kami," kata Brainard.Pekan lalu, Departemen Tenaga Kerja melaporkan pengusaha AS menambahkan 266 ribu pekerjaan pada April. Angka ini jauh lebih sedikit dari perkiraan ekonom tentang satu juta pekerjaan baru, dengan tingkat pengangguran sedikit berubah pada 6,1 persen."Laporan pekerjaan Mei dan Juni mungkin mengungkapkan bahwa April adalah pencilan, tetapi kita perlu melihat itu terlebih dahulu sebelum kita mulai berpikir tentang menyesuaikan sikap kebijakan kita. Kita juga perlu melihat apakah tekanan harga tinggi yang tidak biasa seperti yang kita lihat dalam laporan CPI April. akan bertahan dalam beberapa bulan mendatang," kata Waller.Sementara harga konsumen AS pada April naik 0,8 persen dari bulan sebelumnya dan 4,2 persen dari tahun lalu. Ini menandai pertumbuhan 12 bulan terbesar sejak kenaikan 4,9 persen untuk periode yang berakhir September 2008. Sedangkan inflasi telah terjadi lebih awal dan pada tingkat yang lebih besar dari yang diharapkan, Fed akan tetap bersabar untuk menjaga kebijakan moneternya yang sangat longgar."The Fed akan berharap untuk melihat bagaimana debu mengendap pada inflasi dan ekspektasi inflasi sebelum bereaksi terhadap pertemuan peristiwa yang unik ini," tulis para ekonom, Sarah House dan Shannon Seery, ekonom di Wells Fargo Securities, dalam sebuah analisis.Mereka mengkhawatirkan Fed yang paling mendesak tetap pada pasar tenaga kerja dan membatasi jaringan parut."Karena kami berbagi pandangan Fed bahwa tekanan inflasi yang terlihat pada bulan April pada akhirnya akan terbukti sementara, laporan (CPI) tidak mengubah ekspektasi kami bahwa kenaikan suku bunga masih mungkin menjadi pertanyaan untuk 2023," tambah ekonom di PIMCO, sebuah firma manajemen investasi global, Allison Boxer dan Tiffany Wilding.Namun, menurut survei terhadap 49 ekonom yang dirilis oleh Bloomberg bulan lalu, Fed kemungkinan akan mengumumkan bahwa bank sentral akan mulai mengurangi pembelian aset sebelum akhir tahun karena ekonomi AS pulih dengan kuat dari pandemi. Survei menunjukkan, sekitar 45 persen dari ekonom mengharapkan Fed untuk mengumumkan pengurangan pada kuartal keempat sementara 14 persen melihat itu terjadi pada kuartal ketiga.(AHL)