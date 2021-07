Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak sedikit berubah pada penutupan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), mengakhiri minggu ini lebih rendah dalam perdagangan yang bergejolak. Hal itu akibat ekspektasi meningkatnya pasokan serta peningkatan kasus virus korona yang dapat menyebabkan pembatasan atau penguncian dan menekan permintaan.Mengutip Antara, Sabtu, 17 Juli 2021, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September naik 12 sen atau 0,2 persen menjadi USD73,59 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Agustus terangkat 16 sen atau 0,2 perse, menjadi USD71,81 per barel.Di awal sesi perdagangan yang bergejolak, kedua kontrak acuan merosot lebih dari satu dolar AS per barel. Meskipun mencatat kenaikan kecil, Brent turun hampir 3,0 persen untuk minggu ini, menandai penurunan minggu ketiga berturut-turut dan pertama kalinya sejak April 2020. WTI jatuh hampir 4,0 persen minggu ini, menjadi penurunan mingguan terbesar sejak Maret.Penjualan ritel AS secara tak terduga meningkat pada Juni karena permintaan barang-barang tetap kuat, bahkan ketika pengeluaran beralih kembali ke sektor jasa-jasa, memperkuat ekspektasi bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat pada kuartal kedua.Dengan harga minyak sebagian besar naik selama beberapa bulan terakhir, jumlah rig minyak AS melanjutkan kenaikannya yang lambat, bertambah dua rig minggu ini menjadi 380 unit aktif, tertinggi sejak April 2020, menurut perusahaan jasa energi Baker Hughes.Produksi minyak mentah AS telah meningkat 300 ribu barel per hari (bph) selama dua minggu terakhir, naik menjadi 11,4 juta barel per hari dalam pekan yang berakhir 9 Juli, tertinggi sejak Mei 2020, menurut data federal.Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mencapai kompromi awal pekan ini, membuka jalan bagi produsen OPEC+ untuk menyelesaikan kesepakatan guna meningkatkan produksi."Semakin lama waktu yang dibutuhkan OPEC+ mengumumkan pertemuan luar biasa buat memberikan suara pada barel tambahan, semakin menyiratkan anggota OPEC+ lainnya mungkin juga menginginkan kenaikan kuota dasar mereka," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho Bob Yawger, di New York.OPEC+, yang mengelompokkan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dengan Rusia dan produsen lainnya, sebelumnya gagal mencapai kesepakatan setelah Uni Emirat Arab mencari dasar yang lebih tinggi untuk mengukur pengurangan produksinya.OPEC mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan permintaan minyak dunia akan meningkat tahun depan ke sekitar level yang terlihat sebelum pandemi, sekitar 100 juta barel per hari, didorong oleh pertumbuhan permintaan di Amerika Serikat, Tiongkok, dan India.Tetapi peningkatan kasus virus korona terkait dengan varian Delta yang sangat menular dapat memicu penguncian baru yang kemungkinan akan mengurangi perkiraan permintaan minyak bullish baru-baru ini.Di Amerika Serikat, wilayah Los Angeles akan memberlakukan kembali kewajiban menggunakan masker akhir pekan ini. Sementara itu, Inggris melaporkan jumlah kasus baru covid-19 tertinggi dalam lebih dari enam bulan pada Jumat, 16 Juli.(ABD)