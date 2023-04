Investor Wall Street Gelisah, Perbankan AS Makin Memburuk Nih!

Pinjaman perbankan





New York: Saham-saham di Wall Street AS beragam pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena investor gelisah atas prospek sektor perbankan AS dengan ekuitas First Republic Bank mencapai rekor terendah setelah sebuah laporan pemerintah AS tidak mau campur tangan dalam proses penyelamatan pemberi pinjaman bermasalah. Indeks Dow Jones Industrial Average tergelincir 228,96 poin atau 0,68 persen menjadi 33.301,87. Indeks S&P 500 jatuh 15,64 poin atau 0,38 persen menjadi 4.055,99. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 55,19 poin atau 0,47 persen menjadi 11.854,35.Sepuluh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor utilitas dan industri memimpin penurunan dengan masing-masing terpangkas 2,37 persen dan 1,87 persen. Sektor teknologi melawan tren dengan menguat 1,73 persen. Saham First Republic Bank merosot 29,75 persen pada Rabu, 26 April 2023, karena ketidakpastian atas upaya penyelamatan bank regional tersebut.Regulator bank AS sedang mempertimbangkan untuk menurunkan penilaian mereka terhadap First Republic Bank, yang dapat mengekang kemampuan bank untuk meminjam dari Federal Reserve, menurut laporan Bloomberg."Perolehan laba big tech menimbulkan kegembiraan di kalangan investor sementara kekhawatiran atas First Republic Bank menyebabkan Dow Jones Industrial Average turun lebih dari 200 poin," kata Analis Pasar Senior FX Empire James Hyerczyk.Saham Microsoft Corporation melonjak 7,24 persen, berkat hasil operasi yang lebih baik dari perkiraan untuk kuartal pertama. Selain itu, pesanan barang modal inti AS pada Maret membukukan penurunan bulan ke bulan sebesar 0,4 persen, meleset dari ekspektasi pasar akan ekspansi 0,2 persen, menurut data yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan AS.