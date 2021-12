Harga Minyak Dunia Menguat Tipis Usai Stok Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia naik tipis pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Minyak bangkit kembali dari kerugian awal setelah data persediaan AS menunjukkan permintaan konsumen yang kuat ketika Federal Reserve mengatakan akan mengakhiri pembelian obligasi era pandemi pada Maret untuk memperlambat kenaikan inflasi.Mengutip Antara, Kamis, 16 Desember 2021, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari menguat 18 sen atau 0,2 persen, menjadi USD73,88 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Januari naik 14 sen atau 0,2 persen menjadi USD70,87 per barel.Harga telah tertekan hampir sepanjang hari karena kekhawatiran yang berkelanjutan bahwa pertumbuhan pasokan akan melebihi permintaan pada tahun depan dan kekhawatiran bahwa vaksin covid-19 mungkin kurang efektif terhadap varian Omicron yang menyebar.Federal Reserve mengatakan akan mengakhiri pembelian obligasi era pandemi pada Maret, mulai menaikkan suku bunga karena pengangguran tetap rendah dan inflasi meningkat. Harga minyak naik sejalan dengan aset-aset berisiko lainnya seperti ekuitas AS yang merespons positif pernyataan The Fed.Persediaan minyak mentah AS turun 4,6 juta barel pekan lalu serta stok sulingan dan bensin juga menurun, data mingguan pemerintah menunjukkan. Ekspor minyak mentah meningkat tajam, sementara produk yang dipasok oleh kilang, sinyal permintaan konsumen, mencapai rekor 23,2 juta barel per hari."Data EIA (Badan Informasi Energi AS) sangat kuat di semua elemen, rekor permintaan minyak tersirat, penarikan besar produk minyak mentah dan minyak," kata Analis Komoditas UBS Giovanni Staunovo.Para analis minyak mengantisipasi varian Omicron akan mengekang permintaan dalam beberapa bulan mendatang. Organisasi Kesehatan Dunia menyebut bukti awal menunjukkan vaksin mungkin kurang efektif terhadap infeksi dan penularan terkait dengan varian Omicron, yang juga membawa risiko infeksi ulang yang lebih tinggi."Ketika lebih banyak informasi keluar tentang potensi penguncian atau pembatasan perjalanan sebagai akibat dari Omicron, kami dapat melihat kemunduran dari sini," kata Direktur Riset Pasar Tradition Energy Gary Cunningham.Pejabat AS mengatakan, kasus virus korona sedang meningkat. Akan tetapi, kombinasi vaksin dua suntikan dan booster masih menetralkan penyakit. Konsumen sudah mulai mengubah rencana perjalanan dan pengeluaran maskapai menurun pada minggu lalu, menurut penelitian Bank of America.Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan bahwa lonjakan kasus covid-19 akan mengurangi permintaan global untuk minyak, sementara produksi minyak mentah akan meningkat, terutama di Amerika Serikat, dan pasokan akan melebihi permintaan setidaknya sampai akhir tahun depan.