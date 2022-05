Rebound Saham Teknologi Dorong Bursa Saham AS Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) terpantau menguat dalam perdagangan berombak pada penutupan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu didukung oleh kebangkitan pada saham-saham teknologi Mengutip Xinhua, Selasa, 3 Mei 2022, indeks Dow Jones Industrial Average naik 84,29 poin atau 0,26 persen menjadi 33.061,50 . Kemudian indeks S&P 500 menambahkan 23,45 poin atau 0,57 persen menjadi 4.155,38. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq naik 201,38 poin atau 1,63 persen menjadi 12.536,02.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor layanan komunikasi dan teknologi masing-masing naik 2,43 persen dan 1,56 persen, melampaui sisanya. Real estat tergelincir 2,55 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Reaksi pasar di atas mengikuti gerak April yang brutal di Wall Street, dan Nasdaq yang sarat teknologi turun 13,3 persen, penurunan bulanan terbesar sejak Oktober 2008. Pada April, Dow dan S&P 500 masing-masing turun 4,9 persen dan 8,8 persen, bulan terburuk sejak Maret 2020.Investor akan melihat pertemuan kebijakan dua hari Federal Reserve yang dijadwalkan dari Selasa hingga Rabu . Ketua Fed Jerome Powell akan berbicara kepada pers setelah bank sentral mengeluarkan pernyataannya pada Rabu sore."Pertemuan Rabu ini adalah pertemuan besar, dengan The Fed diperkirakan mengumumkan kenaikan setengah poin dan sketsa kenaikan lebih banyak lagi yang akan datang. Plus, kita harus mendapatkan rencana run-off rinci untuk neraca Fed," kata Kepala Ekonom FHN Financial Chris Low.Di sisi ekonomi, PMI Manufaktur AS (Indeks Manajer Pembelian) turun menjadi 55,4 persen pada April dari pembacaan Maret 57,1 persen, Institute for Supply Management melaporkan. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan indeks akan naik menjadi 57,8 persen. Setiap angka di atas 50 persen menunjukkan perluasan sektor ini.