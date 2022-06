Sempat Naik Turun, Harga Emas Dunia Akhirnya Kinclong

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik sedikit pada perdagangan Rabu waktu setempat, menjelang kenaikan suku bunga Federal Reserve Melansir The Star, Kamis, 16 Juni 2022, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus naik USD6,1 atau 0,34 persen menjadi USD1.819,6 per ounce.Tak lama setelah lantai perdagangan emas ditutup, Komite Pasar Terbuka Federal mengakhiri pertemuan dua hari dan memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Ini merupakan kenaikan suku bunga terbesar dalam hampir tiga dekade.Adapun harga emas berjangka naik-turun dalam perdagangan elektronik setelah keputusan Federal Reserve. Analis pasar mengatakan, investor telah memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga 75 basis poin.Emas menemukan dukungan tambahan pada Rabu karena Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan ritel AS secara tak terduga turun 0,3 persen pada Mei, turun dari revisi kenaikan 0,7 persen pada April.Indeks kondisi bisnis Empire State Fed New York, ukuran aktivitas manufaktur di negara bagian, naik 10,4 poin tetapi tetap pada pembacaan negatif 1,2 pada Juni. Ekonom mengharapkan pembacaan datar.Di sisi lain, harga perak untuk pengiriman Juli naik 46,6 sen atau 2,22 persen menjadi USD21,42 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD13,9 atau 1,53 persen menjadi USD924,6 per ounce.