Rilis Data Ekonomi Buat Dolar AS Merekah

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat tipis pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), dengan para pelaku pasar mencerna data ekonomi terbaru . Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,01 persen pada 90,5363.Mengutip Xinhua, Rabu, 16 Juni 2021, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2124 dari USD1,2117 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,4083 dibandingkan dengan USD1,4108 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7682 dari USD0,7708.Sedangkan dolar AS dibeli 110,09 yen Jepang, sama seperti di sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8984 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9000 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2191 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2145 dolar Kanada.Di sisi ekonomi, Departemen Perdagangan melaporkan, penjualan ritel AS turun 1,3 persen pada Mei. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones dan The Wall Street Journal memperkirakan penurunan 0,7 persen. Sementara itu, sebuah laporan utama menunjukkan tekanan inflasi yang lebih besar dari perkiraan.Departemen Tenaga Kerja melaporkan indeks harga produsen di Amerika Serikat naik 0,8 persen di Mei untuk kenaikan tahunan 6,6 persen. Kedua angka itu lebih panas dari yang diperkirakan. Investor juga fokus pada pertemuan kebijakan dua hari Federal Reserve pada Selasa dan Rabu waktu setempat.The Fed telah berulang kali mengatakan bahwa lonjakan harga-harga saat ini bersifat sementara. Tetapi pertemuan dua hari yang akan berakhir pada Rabu waktu setempat dapat menampilkan diskusi awal di antara pembuat kebijakan tentang kapan dan seberapa cepat untuk mengurangi program pembelian obligasi besar-besaran guna mengatasi inflasi.(ABD)