Wall Street Bervariasi, Nasdaq Melesat

Namun, indeks S&P 500 dan Nasdaq berakhir melesat didorong oleh kenaikan saham-saham perusahaan teknologi raksasa seperti Amazon.com dan Microsoft imbas hasil risalah The Fed dan data ekonomi AS. New York: Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street ditutup bervariasi atau beragam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB).Namun, indeks S&P 500 dan Nasdaq berakhir melesat didorong oleh kenaikan saham-saham perusahaan teknologi raksasa seperti Amazon.com dan Microsoft imbas hasil risalah The Fed dan data ekonomi AS.

Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor utilitas dan material masing-masing terangkat 1,14 persen dan 0,75 persen, melampaui sektor lainnya. Sementara itu, sektor keuangan dan energi masing-masing turun 0,64 persen dan 0,1 persen.



J.P. Morgan melaporkan laba dan pendapatan kuartal ketiga perusahaan melebihi perkiraan Wall Street. Hal ini didorong oleh pembuatan kesepakatan global dan pertumbuhan pinjaman. Namun, saham Saham JPMorgan Chase & Co jatuh 2,6 persen.



Di sisi lain, The Fed mengisyaratkan akan memulai pengurangan stimulus moeneter pada pertengahan November, meskipun harus berhadapan dengan ancaman inflasi yang tinggi.



Bank sentral AS ini pun berjanji untuk melanjutkan program pembelian asetnya setidaknya USD120 miliar demi mendorong lapangan kerja dan menjaga inflasi.



Adapun Indeks Harga Konsumen (IHK) AS naik 0,4 persen pada September. IHK inti, yang tidak termasuk makanan dan energi juga mudah berubah, naik 0,2 persen, untuk peningkatan 4,0 persen secarar tahun-ke-tahun.



Sementara itu, saham-saham pertumbuhan mega-caps termasuk Amazon.com Inc, induk Google Alphabet dan Microsoft Corp semuanya naik.



BlackRock Inc melonjak 3,8 persen setelah pengelola uang terbesar di dunia itu mengalahkan perkiraan laba kuartalan karena ekonomi yang membaik membantu meningkatkan aset yang dikelolanya, menaikkan fee pendapatan.

(Des)

Mengutip Antara, Kamis, 14 Oktober 2021, indeks Dow Jones Industrial Average sedikit melemah 0,53 poin atau 0,0015 persen menjadi 34.377,81.Kemudian Indeks S&P 500 bertambah 13,15 poin atau 0,30 persen, menjadi 4.363,80. Lalu indeks komposit Nasdaq melonjak 105,71 poin atau 0,73 persen, menjadi 14.571,64.