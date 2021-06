Harga Minyak Dunia Dibanderol USD72,69/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak mentah dunia terus menguat hingga akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Penguatan ini didukung oleh kepercayaan pasar terhadap prospek pemulihan permintaan minyak.Melansir Xinhua, Sabtu, 12 Juni 2021, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli naik 62 sen menjadi USD70,91 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, harga minyak mentah brent untuk pengiriman Agustus naik 17 sen menjadi USD72,69 per barel di London ICE Futures Exchange.Analis energi di Commerzbank Research, Eugen Weinberg, dalam catatannya mengatakan pasar tampaknya fokus sepenuhnya pada pemulihan (kuat) permintaan saat ini."Dalam laporan bulanan terbarunya, OPEC memperkirakan permintaan minyak pada semester kedua tahun menjadi lima juta barel per hari, lebih tinggi dari enam bulan pertama tahun ini. Pasar minyak secara signifikan kekurangan pasokan meskipun ada peningkatan produksi yang telah disepakati," jelas dia, seraya berharap tren kenaikan di pasar minyak tetap utuh.Untuk minggu ini, patokan minyak mentah AS naik 1,9 persen, sementara Brent naik 1,1 persen, berdasarkan kontrak bulan depan.Sebelumnya, kurs dolar AS berbalik menguat terhadap rival utamanya pada akhir perdagangan pada Jumat waktu setempat. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, melonjak 0,53 persen pada 90,5547.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2103 dolar AS dari 1,2171 dolar AS di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi 1,4107 dolar AS dari 1,4167 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7702 dolar AS dari 0,7754 dolar.Sementara dolar AS dibeli 109,71 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,41 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8989 franc Swiss dari 0,8948 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2167 dolar Kanada dari 1,2088 dolar Kanada.(AHL)