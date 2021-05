Dolar AS Pamer Kekuatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena pelaku pasar mencerna data ekonomi yang baru dirilis. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,23 persen pada 90,0185.Mengutip Xinhua, Sabtu, 22 Mei 2021, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2180 dari USD1,2218 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,4154 dibandingkan dengan USD1,4185 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7732 dari USD0,7771.Sedangkan dolar AS dibeli 108,91 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 108,79 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8979 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8982 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2062 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2059 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat menyerahkan sebagian besar keuntungan di sesi sebelumnya dan berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi di tengah melemahnya saham-saham sektor teknologi.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 123,69 poin atau 0,36 persen menjadi 34.207,84. Kemudian indeks S&P 500 turun sebanyak 3,26 poin atau 0,08 persen menjadi 4.155,86. Indeks Komposit Nasdaq turun 64,75 poin atau 0,48 persen menjadi 13.470,99.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor kebijaksanaan konsumen dan teknologi masing-masing turun 0,59 persen dan 0,52 persen, memimpin pelemahan. Sedangkan sektor keuangan melonjak sebanyak 0,9 persen, grup dengan kinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah dengan semua 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.Di sisi ekonomi, penyedia informasi yang berbasis di London IHS Markit melaporkan, pembacaan singkat indeks output komposit AS naik menjadi 68,1 pada Mei dibandingkan dengan level 63,5 pada April. IHS Markit Flash AS Services Business Activity Index terdaftar di 70,1 pada Mei atau naik dari 64,7 pada April.(ABD)