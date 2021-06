Sektor Energi Dongkrak Wall Street

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Saham -saham di Amerika Serikat (AS), Wall Street , ditutup lebih tinggi pada Rabu waktu setempat. Penguatan ini didukung oleh kenaikan solid di sektor energi.Melansir Xinhua, Kamis, 3 Juni 2021, indeks Dow Jones Industrial Average naik 25,07 poin atau 0,07 persen menjadi 34.600,38. Sementara indeks S&P 500 naik 6,08 poin, atau 0,14 persen menjadi 4.208,12. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 19,85 poin atau 0,14 persen menjadi 13.756,33.Enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor energi memimpin kenaikan sebesar 1,74 persen. Sedangkan sektor material tergelincir 0,94 persen, menjadi kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah. Adapun tujuh dari 10 saham teratas menurut beratnya di indeks S&P AS Listed China 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.Selain itu, investor juga sedang menunggu data ketenagakerjaan bulanan AS yang dijadwalkan Jumat.Sebelumnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) naik tipis pada akhir perdagangan pada Rabu waktu setempat. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,09 persen menjadi 89,9110.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2210 dolar AS dari 1,2228 dolar AS di sesi sebelumnya. Sementara poundsterling Inggris naik menjadi 1,4167 dolar AS dari 1,4160 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7751 dolar AS dari 0,7763 dolar.Dolar AS dibeli 109,56 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,42 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8979 franc Swiss dari 0,8966 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2035 dolar Kanada dari 1,2058 dolar Kanada.(AHL)