Wall Street Jatuh Tertekan Kekhawatiran Resesi

New York: Wall Street berada di wilayah negatif pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Tanda-tanda resesi yang berkembang membuat pembeli keluar dari pasar ekuitas menjelang laporan data inflasi. Sektor energi dan teknologi memimpin pasar secara luas lebih rendah. Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 192,51 poin atau 0,62 persen menjadi 30.981,33. Indeks S&P 500 terpangkas 35,63 poin atau 0,92 persen menjadi 3.818,80. Indeks Komposit Nasdaq tergelincir 107,87 poin atau 0,95 persen menjadi 11.264,73 poin.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi dan teknologi masing-masing melemah 2,03 persen dan 1,34 persen, memimpin penurunan. Sektor energi terbebani oleh jatuhnya harga minyak mentah.Sementara itu ketiga indeks saham utama AS bergerak antara kenaikan dan penurunan moderat di awal sesi, mereka berbalik turun tajam di akhir hari karena laporan indeks harga konsumen Rabu, 13 Juli 2022, dari Departemen Tenaga Kerja semakin dekat, bersama laporan laba bank besar minggu ini."(Investor) menunggu untuk mendengar apa yang terjadi dengan IHK dan laba," kata Kepala Investasi di Northwestern Mutual Wealth Management Company, di Milwaukee, Wisconsin Brent Schutte dikutip dari Antara, Rabu, 13 Juli 2022."Kami benar-benar membingungkan investor yang telah memilih untuk mogok membeli," tambah Schutte.Sementara itu laporan IHK diperkirakan menunjukkan inflasi yang meningkat pada Juni, apa yang disebut IHK inti yang menghilangkan harga makanan dan energi yang bergejolak, terlihat menawarkan konfirmasi lebih lanjut inflasi telah mencapai puncaknya. Hal ini berpotensi dapat meyakinkan Federal Reserve untuk melonggarkan pengetatan kebijakannya di musim gugur.Kepala Eksekutif di Simplify ETFs di New York, Paul Kim memperkirakan garis atas IHK tahun-ke-tahun berada di kisaran delapan atau bahkan sembilan persentase yang berpotensi tinggi.Kekhawatiran langkah The Fed yang terlalu agresif untuk mengendalikan inflasi tinggi selama beberapa dekade dapat mendorong ekonomi melewati ambang resesi. Hal ini diperburuk oleh inversi paling tajam dari imbal hasil obligasi pemerintah dua tahun dan 10 tahun sejak setidaknya Maret 2010, sinyal potensial risiko jangka pendek dan kontraksi ekonomi.Pasar memperkirakan bank sentral akan menaikkan suku bunga utama dana Fed sebesar 75 basis poin pada akhir pertemuan kebijakan Juli, yang akan menandai kenaikan suku bunga ketiga berturut-turut.Musim pelaporan keuangan kuartal kedua akan mencapai langkah penuh pada pekan ini ketika JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Citigroup dan Wells Fargo & Co merilis hasil keuangannya.PepsiCo memulai minggu ini dengan mengalahkan perkiraan laba kuartalannya dan mengumumkan dapat menaikkan harga di tengah permintaan yang kuat.Saham Boeing Co melonjak 7,4 persen setelah pengiriman pesawat Juni mencapai level bulanan tertinggi sejak Maret 2019. Pengecer pakaian Gap Inc anjlok 5,0 persen menyusul pengumuman bahwa CEO-nya akan mundur. Margin akan tetap di bawah tekanan pada kuartal kedua karena biaya input.Penyedia perangkat lunak Service Now anjlok 12,7 persen setelah pernyataan CEO-nya tentang hambatan makro dan tekanan mata uang. Perusahaan perangkat lunak lain, termasuk Salesforce.com, Paycom Software, Intuit dan Microsoft, juga turun.Volume transaksi di bursa AS mencapai 9,86 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,79 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.