Ditinggal Investor, Emas Dunia Kembali Lanjutkan Pelemahan

(ABD)

Chicago: Harga emas dunia sedikit melemah pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), memperpanjang kerugian untuk hari kedua berturut-turut namun masih mencatat kenaikan mingguan. Kondisi itu setelah data inflasi AS sesuai dengan ekspektasi pasar dan dolar AS sedikit lebih kuat.Mengutip Antara, Sabtu, 28 Januari 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, menyusut USD0,6 atau 0,03 persen menjadi USD1.929,40 per ons, setelah diperdagangkan mencapai level tertinggi sesi USD1.935,40 dan terendah USD1.916,50.Emas berjangka merosot USD12,6 atau 0,65 persen menjadi USD1.930,00 pada Kamis, 26 Januari, setelah bertambah USD7,20 atau 0,37 persen menjadi USD1.942,60 pada Rabu, 25 Januari, dan terangkat sebanyak USD6,80 atau 0,35 persen menjadi USD1.935,40 pada Selasa, 24 Januari.Emas mempertahankan kenaikan tipis hampir 0,1 persen untuk minggu ini, kenaikan mingguan keenam berturut-turut.Departemen Perdagangan AS melaporkan indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) AS tidak termasuk makanan dan energi, ukuran inflasi yang disukai Fed, meningkat 4,4 persen tahun ke tahun pada Desember, turun dari pembacaan 4,7 persen pada November dan tingkat kenaikan tahunan paling lambat sejak Oktober 2021.Data tersebut, sejalan dengan perkiraan pasar, menunjukkan bahwa inflasi AS berkurang. Sementara itu, dolar AS naik tipis setelah ukuran inflasi utama AS menunjukkan tanda-tanda pelonggaran, dengan indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,09 persen menjadi 101,924."(The Fed) perlu diyakinkan dan indikator favorit mereka menunjukkan inflasi sedang mendingin, tetapi saya pikir masih perlu ada lebih banyak pekerjaan yang dilakukan," kata Analis Pasar Senior OANDA Edward Moya.Sedangkan logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun sebanyak 39,8 sen atau 1,66 persen menjadi USD23,622 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman April terpangkas sebanyak USD6,2 atau 0,61 persen, menjadi USD1.016,80 per ons.