Emas Dunia Curi Panggung Kemenangan dari Dolar AS

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir naik pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena dolar AS melemah. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Juni naik USD7 atau 0,38 persen menjadi USD1.870,6 per ons.Mengutip Xinhua, Rabu, 4 Mei 2022, data ekonomi yang dirilis pada Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB) membatasi pertumbuhan emas . Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan 11,5 juta lowongan pekerjaan yang disesuaikan secara musiman di Maret atau naik dari 11,3 juta di Februari.Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pesanan pabrik AS naik 2,2 persen di Maret setelah naik tipis 0,1 persen di Februari. Ekonom yang disurvei memperkirakan pesanan pabrik akan naik 1,1 persen.Sementara itu, perak untuk pengiriman Juli naik sebanyak 8,1 sen atau 0,36 persen menjadi USD22,665 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli naik sebanyak USD25,8 atau 2,77 persen menjadi USD958,6 per ons.