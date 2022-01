Pesona Emas Dunia Tergerus Usai Rilis Risalah The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas berjangka merosot tajam menjadi berada di bawah level psikologis USD1.800 pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Pelemahan terjadi setelah risalah dari pertemuan kebijakan terakhir Federal Reserve mengisyaratkan kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan dan memicu reli imbal hasil obligasi Pemerintah AS Mengutip Antara, Jumat, 7 Januari 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, anjlok USD35,9 atau 1,97 persen menjadi USD1.789,20 per ons. Di pasar spot, emas juga merosot 1,2 persen menjadi USD1.788,25 per ons.Sehari sebelumnya, Rabu, 5 Januari, emas berjangka terangkat USD10,5 atau 0,58 persen menjadi USD1.825,10, setelah menguat USD14,5 atau 0,81 persen menjadi USD1.814,60 pada Selasa, 4 Januari. Serta jatuh sebanyak USD28,5 atau 1,56 persen menjadi USD1.800,10 pada Senin, 3 Januari.Risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang dirilis setelah penutupan pasar menunjukkan para pejabat telah membahas penyusutan kepemilikan aset bank sentral secara keseluruhan serta menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan untuk melawan inflasi.Prospek kenaikan suku bunga memberikan tekanan pada emas karena mengurangi selera investor terhadap logam safe haven yang tidak dikenakan bunga. "Titik fokus utama adalah jumlah kenaikan suku bunga dan seberapa agresif Fed akan melakukannya, yang telah menempatkan emas dalam posisi rentan," kata Analis Pasar Senior Oanda Ed Moya."Jika pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah jauh lebih tinggi dalam jangka pendek, itu akan sangat mengganggu perdagangan emas," tambah Moya.Sementara itu, data ekonomi yang dirilis beragam. Institute for Supply Management (ISM) melaporkan Indeks Aktivitas Bisnis tercatat 67,6 persen pada Desember, turun tujuh poin persentase dibandingkan dengan angka 74,6 persen pada November.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim pengangguran awal AS mencapai 207 ribu dalam pekan yang berakhir 1 Januari, lebih tinggi dari perkiraan pasar 195 ribu dan 7.000 lebih tinggi dari minggu sebelumnya.Sedangkan logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun sebanyak 98 sen atau 4,23 persen menjadi USD22,19 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman April turun USD41,2 atau 4,11 persen menjadi USD960,70 per ons.