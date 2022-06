Menkeu AS Bilang Ekonomi hanya Melambat, Bukan Resesi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan ekonomi AS melambat setelah The Fed AS menaikkan suku bunga, meningkatkan kekhawatiran kontraksi ekonomi."Saya memperkirakan ekonomi akan melambat karena transisi ke pertumbuhan yang stabil. Saya tidak berpikir resesi tak bisa dihindari, " jelas dia dikutip dari Channel News Asia, Senin, 20 Juni 2022.Yellen mengakui bahwa inflasi sangat tinggi disebabkan oleh perang di Ukraina, yang telah mendorong naiknya harga energi dan pangan. Namun dia tidak percaya bahwa penurunan belanja konsumen adalah kemungkinan penyebab resesi.Yellen berpendapat bahwa pasar tenaga kerja AS merupakan yang terkuat dari periode pascaperang dan dia memperkirakan bahwa laju inflasi akan melambat dalam beberapa bulan mendatang.Dia mengakui, bagaimanapun, bahwa sebagai ketua Fed Jerome Powell bekerja untuk mengendalikan inflasi sambil menjaga kekuatan pasar tenaga kerja.Melonjaknya harga gas, dengan harga sekitar USD 5 per galon, naik dua kali lipat dalam beberapa tahun, merupakan masalah mendesak bagi banyak orang Amerika.Ditanya tentang proposal penangguhan sementara pajak gas federal, Yellen menyatakan Presiden AS Joe Biden ingin melakukan apa pun yang dia bisa untuk membantu konsumen."Dan itu ide yang pasti layak dipertimbangkan." jelas dia.Mengenai apakah Biden dapat bergerak lebih jauh untuk menurunkan harga konsumen dengan melepas beban tarif barang-barang asal Tiongkok."Saya tidak ingin mendahului proses kebijakan." jelas dia.Ekonomi AS telah pulih dengan kuat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh Covid-19, tetapi melonjaknya inflasi dan gangguan rantai pasokan yang diperburuk oleh perang di Ukraina telah meningkatkan pesimisme.Saham Wall Street jatuh setelah bank sentral AS pada Rabu menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,75 poin persentase, kenaikan paling tajam dalam hampir 30 tahun.Dan para ekonom melihat tanda-tanda yang mengkhawatirkan bahwa kepercayaan konsumen melemah, dengan orang-orang mulai menunda rencana liburan, makan di luar atau melakukan perbaikan rumah.