Dolar AS Melempem Jelang Pertemuan Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Dolar Amerika Serikat (USD) sedikit melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Investor memposisikan diri mereka menjelang pertemuan kebijakan The Fed AS minggu ini, sementara mata uang kripto melonjak ke level tertinggi dalam beberapa minggu.Mengutip Antara, Selasa, 27 Juli 2021, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya turun 0,261 persen pada 92,654 pada perdagangan sore, di bawah tekanan dari euro dan yen, tetapi masih mendekati level tertinggi 3,5 bulan minggu lalu di 93,194.Euro menguat 0,27 persen menjadi 1,1800 dolar AS bahkan setelah survei dari Ifo Institute menunjukkan kepercayaan bisnis Jerman turun secara tak terduga pada Juli karena berlanjutnya kekhawatiran rantai pasokan dan meningkatnya infeksi covid-19."Apa yang kita lihat dalam euro-dolar khususnya hari ini adalah sedikit menutup, saya pikir, dari beberapa short (jual) yang frustasi. Posisi short dalam euro-dolar telah terakumulasi sejak pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) terakhir, tetapi sisi negatifnya tidak bekerja," kata Kepala Strategi Valas Exchange Bank of Canada, Erik Bregar."Anda bisa berargumen bahwa pertemuan FOMC adalah alasan lain untuk mengambil beberapa keuntungan," tambah Bregar.The Fed memulai pertemuan dua hari pada Selasa waktu setempat, diikuti oleh konferensi pers oleh Ketua Jerome Powell pada Rabu waktu setempat, di mana investor akan mendengarkan setiap komentar tentang kapan pengurangan pembelian aset bank sentral dapat dimulai."Kami memperkirakan Fed akan meletakkan dasar untuk pengumuman tapering mendatang pada pertemuan ini, berfungsi untuk mengonfirmasi realitas divergensi kebijakan moneter AS," kata analis di Bank of America dalam sebuah catatan.Tetapi sejak The Fed bertemu hanya enam minggu yang lalu, apa yang tampak seperti pengaturan mencoba ide baru untuk debat itu telah menjadi tertutup oleh empat kali lipat infeksi covid-19 harian yang dipimpin oleh varian Delta yang lebih menular ke tingkat yang mendekati yang terlihat pada lonjakan virus korona musim panas lalu.Yen naik sebanyak 0,4 persen menjadi 110,11 yen per dolar. Sterling naik terhadap dolar dan euro karena infeksi Virus Corona di Inggris surut. Greenback masih naik hampir 4,0 persen sejak 25 Mei karena ekonomi AS yang membaik mendukung prospek The Fed untuk mulai mengurangi pembelian aset pada awal tahun ini.(ABD)