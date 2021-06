Investor Nantikan Rilis Data Pekerjaan AS, Emas Dunia Kinclong

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange bergerak naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Para investor mengambil posisi menjelang laporan pekerjaan bulanan Amerika Serikat (AS) yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat.Mengutip Xinhua, Selasa, 29 Juni 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus naik USD2,9 atau 0,16 persen menjadi USD1.780,7 per ons. Perak untuk pengiriman Juli naik 13,6 sen atau 0,52 persen menjadi USD26,223 per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD6,2 atau 0,56 persen menjadi USD1.099,5 per ons.Presiden Bank Federal Reserve Richmond Tom Barkin mengatakan Federal Reserve telah membuat kemajuan substansial terhadap tujuan inflasi. Dia optimistis tentang pasar tenaga kerja dan akan menunggu sampai tahun depan untuk menentukan apakah Fed telah mencapai tujuan inflasi dan mandat ketenagakerjaan untuk mulai menaikkan suku bunga acuannya.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), di tengah melemahnya seluruh sektor energi. Para investor tengah menantikan rilis sejumlah data ekonomi seiring upaya Pemerintahan Joe Biden yang terus memacu pemulihan usai terhantam pandemi.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 150,57 poin atau 0,44 persen menjadi 34.283,27. Kemudian indeks S&P 500 melonjak 9,91 poin atau 0,23 persen menjadi 4.290,61. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 140,12 poin atau 0,98 persen menjadi 14.500,51.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor teknologi memimpin kenaikan dengan menguat sebanyak 1,11 persen. Sedangkan sektor energi jatuh sebanyak 3,33 persen dan menjadi kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi. Enam dari 10 saham teratas berdasarkan bobotnya di indeks S&P Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Investor menunggu banyak data ekonomi utama karena Indeks Manajer Pembelian Manufaktur AS dijadwalkan dirilis pada Kamis waktu setempat dan laporan penggajian Juni yang sangat dinanti diharapkan dirilis pada Jumat waktu setempat.(ABD)