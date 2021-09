Reli Berlanjut, Yuan Kembali Taklukan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Sistem Perdagangan Valuta Asing Tiongkok mengungkapkan nilai tukar yuan Tiongkok naik lagi 48 basis poin menjadi 6,4529 terhadap dolar AS pada perdagangan Senin. Kondisi itu memperpanjang reli untuk hari ketiga berturut-turut setelah menguat dua hari sebelumnya masing-masing 17 basis poin dan 86 basis poin, menurutMengutip Antara, Senin, 6 September 2021, di pasar spot valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan naik atau turun 2,0 persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan. Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank pada setiap hari kerja.Di sisi lain, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau menguat dibandingkan penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Rupiah dibuka pada level Rp14.262 per USD, menguat 10 poin atau 0,07 persen dibandingkan penutupan perdagangan pekan lalu di posisi Rp14.272 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.255-Rp14.270 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,52 persen.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai dolar melemah terhadap mata uang lainnya imbas data ketenagakerjaan AS yang tidak sesuai ekspektasi. Dari internal, pasar merespons positif klaim pemerintah yang sudah memenuhi target penyuntikan 100 juta dosis vaksin covid-19 tepat di 31 Agustus 2021.Vaksinasi merupakan salah satu yang penting dalam menurunkan laju penyebaran virus covid-19. Meski diklaim memenuhi target 100 juta dosis di akhir Agustus, vaksinasi covid-19 juga banyak mendapat catatan. Salah satunya terkait ketidakmerataan akses vaksinasi.(ABD)