Harga Minyak Dunia Tertekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga minyak mentah dunia berada di bawah tekanan pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat. Pelemahan ini karena para pedagang menyaring laporan persediaan bahan bakar Amerika Serikat (AS) yang beragam.Melansir Xinhua, Kamis, 10 Juni 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli kehilangan sembilan sen menjadi USD69,96 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus tidak berubah di posisi USD72,22 per barel di London ICE Futures Exchange.Administrasi Informasi Energi AS (EIA) melaporkan persediaan minyak mentah AS turun 5,2 juta barel selama pekan yang berakhir 4 Juni. Angka ini lebih besar dari penurunan rata-rata 4,1 juta barel yang diperkirakan oleh analis yang disurvei oleh S&P Global Platts.Laporan EIA juga menunjukkan total persediaan bensin motor meningkat tujuh juta barel. Serta persediaan bahan bakar sulingan meningkat 4,4 persen minggu lalu.Di sisi lain, kurs dolar AS naik tipis pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat. Penguatan ini karena pelaku pasar menunggu laporan indeks harga konsumen (CPI). Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,05 persen pada 90,1206.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2178 dolar AS dari 1,2180 dolar AS di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi 1,4114 dolar AS dari 1,4164 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7735 dolar AS dari 0,7742 dolar.Selain itu, dolar AS dibeli 109,57 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,48 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8958 franc Swiss dari 0,8963 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2103 dolar Kanada dari 1,2105 dolar Kanada.(AHL)