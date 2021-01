Kilau Emas Dunia Kembali Meredup

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chicago: Harga emas dunia melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), mencatat penurunan hari keempat berturut-turut, di tengah kekhawatiran atas paket bantuan baru covid-19 AS dan data ekonomi positif. Namun, pelemahan dolar dan imbal hasil obligasi membatasi kerugian.Mengutip Antara, Rabu, 27 Januari 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange turun USD4,3 atau 0,23 persen menjadi USD1.850,90 per ons. Sehari sebelumnya, Senin, 25 Januari, emas berjangka turun tipis USD1 atau 0,05 persen menjadi USD1.855,20.Emas berjangka juga terpangkas USD9,7 atau 0,52 persen menjadi USD1.856,20 pada Jumat, 22 Januari. Sebelumnya menyusut USD0,6 atau 0,03 persen menjadi USD1.865,90 pada Kamis, 21 Januari, dan melambung USD26,3 atau 1,43 persen menjadi USD1.866,50 pada Rabu, 20 Januari."Belum ada kejelasan ke mana pengeluaran fiskal akan pergi, tidak ada kejelasan penuh tentang bagaimana bank sentral akan bereaksi dan ketidakpastian ini berfungsi sebagai penghalang emas," kata Kepala Strategi Komoditas TD Sekuritas Bart Melek.Emas juga tertekan data ekonomi AS yang positif. Indeks harga rumah S&P CoreLogic Case-Shiller naik 9,5 persen pada November 2020, dibandingkan dengan bulan yang sama 2019. Ini adalah tingkat pertumbuhan tahunan terkuat dalam lebih dari enam tahun, serta salah satu kenaikan tahunan terbesar sepanjang sejarah indeks lebih dari 30 tahun.Lembaga riset The Conference Board melaporkan indeks kepercayaan konsumen meningkat menjadi 89,3 pada Januari, lebih tinggi dari 87,1 pada Desember. Namun, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, tergelincir dari level tertinggi satu minggu, meningkatkan daya tarik emas bagi pemegang mata uang lainnya.Proposal bantuan pandemi Presiden AS Joe Biden senilai USD1,9 triliun menghadapi rintangan saat Partai Republik menyuarakan kekhawatiran atas biaya tersebut dan melobi untuk rencana yang lebih kecil yang menargetkan distribusi vaksin."Jika mereka mencapai kesepakatan, itu mungkin versi yang lebih rendah atau kurang kuat untuk bisa melewati Kongres, jadi itu juga membebani pasar (emas)," kata analis Saxo Bank Ole Hansen.Investor sekarang menunggu pernyataan kebijakan bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu waktu setempat. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun mencapai level terendah tiga minggu. Imbal hasil yang lebih rendah mengurangi peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik sebanyak 5,4 sen atau 0,21 persen menjadi USD25,538 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman April menguat sebanyak USD2,7 atau 0,24 persen menjadi USD1.107,4 per ons.(ABD)