Fantastis! Biden Bakal Guyur Stimulus Bantuan Covid-19 Rp26,3 Kuadriliun

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden resmi merilis proposal paket stimulus covid-19 senilai USD1,9 triliun atau setara Rp26,3 kuadriliun (kurs Rp13.855/USD). Biden menilai keberanian berinvestasi diperlukan untuk memulai kembali ekonomi dan mempercepat distribusi vaksin untuk mengendalikan virus korona.Biden berkampanye tahun lalu dengan janji menangani pandemi lebih serius daripada Presiden Donald Trump. Paket yang dirilis Biden bertujuan untuk menepati janjinya guna merespons covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sejauh ini ekonomi dan warga AS telah porak-poranda usai terhantam covid-19."Krisis penderitaan manusia yang mendalam sudah terlihat jelas, dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kami harus bertindak dan kami harus bertindak sekarang," kata Biden, dilansir dari Channel News Asia, Jumat, 15 Januari 2021.Paket bantuan itu termasuk USD415 miliar guna mendukung upaya respons terhadap virus dan peluncuran vaksin covid-19. Kemudian sekitar USD1 triliun untuk bantuan langsung ke rumah tangga, dan sekitar USD440 miliar untuk usaha kecil dan komunitas yang sangat terpukul oleh pandemi.Cek pembayaran stimulus akan dikeluarkan sebesar USD1.400 -di atas cek USD600 yang ditetapkan oleh undang-undang stimulus terakhir. Asuransi pengangguran tambahan juga akan meningkat menjadi USD400 seminggu dari USD300 seminggu sekarang ini dan akan diperpanjang hingga September.Rencana Biden itu dimaksudkan agar ia memulai waktunya sebagai Presiden AS dengan langsung mengeluarkan paket bantuan besar. Tujuannya guna membantu ekonomi dan upaya penanganan covid-19 yang telah menewaskan lebih dari 385 ribu orang di Amerika Serikat.Hal itu sekaligus memberikan pandangan yang sangat berbeda dengan Trump, yang menghabiskan waktu-waktu terakhir pemerintahannya dengan berusaha merongrong kemenangan Biden daripada berfokus pada bantuan tambahan virus korona. Meski demikian, Trump, memang mendukung bantuan langsung USD2.000 bagi orang Amerika.Akan tetapi, Biden dinilai akan menghadapi rintangan atas proposalnya itu seperti yang terjadi pada paket bantuan senilai USD 900 miliar yang disahkan Kongres pada Desember lalu. Namun, Biden akan terbantu oleh fakta bahwa Partai Demokrat akan mengendalikan DPR dan Senat.Chuck Schumer, yang akan memimpin mayoritas Demokrat di Senat AS dan Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan paket Biden adalah pendekatan yang tepat dan berjanji untuk mulai mengerjakan undang-undang terkait paket tersebut. Biden diyakini bakal berusaha untuk mengesahkan UU itu.Sementara itu, DPR AS yang dipimpin Demokrat memilih untuk mendakwa Trump dan menjadikannya Presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali. Sebanyak 10 dari rekan Republiknya bergabung dengan Demokrat untuk menuduhnya menghasut pemberontakan dalam kerusuhan mematikan pada minggu lalu di Gedung Capitol.(ABD)