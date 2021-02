Wall Street Bervariasi, Indeks S&P-Nasdaq Kompak Tertekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena kemunduran yang terjadi di sektor teknologi membebani pasar. Pelaku pasar juga mencermati risalah yang dikeluarkan Federal Reserve terkait kebijakan moneter.Mengutip Xinhua, Kamis, 18 Februari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 90,27 poin atau 0,29 persen menjadi 31.613,02. Kemudian indeks S&P 500 turun sebanyak 1,26 poin atau 0,03 persen menjadi 3.931,33. Indeks Komposit Nasdaq turun 82 poin atau 0,58 persen menjadi 13.965,49.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor energi naik 1,45 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor teknologi tergelincir sebanyak 1,03 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram. Wall Street menyaring risalah rapat yang baru dirilis dari bank sentral AS.Pejabat Federal Reserve AS secara luas setuju bahwa kebijakan moneter mudah Fed akan tetap berlaku untuk beberapa waktu, menurut risalah pertemuan kebijakan Fed baru-baru ini. Langkah itu dengan harapan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi AS di tengah pandemi covid-19."Para peserta mencatat bahwa kondisi ekonomi saat ini jauh dari tujuan jangka panjang Komite dan bahwa sikap untuk kebijakan perlu tetap akomodatif sampai tujuan tersebut tercapai," kata Fed dalam risalah pertemuan 26-27 Januari, merujuk kepada komite pembuat kebijakan Fed.Risalah tersebut juga mencatat bahwa pandemi covid-19 terus menimbulkan risiko yang cukup besar terhadap prospek ekonomi AS, termasuk risiko yang terkait dengan jenis virus baru, dan potensi kesulitan dalam produksi dan distribusi vaksin.Di sisi data, Departemen Perdagangan mengatakan, penjualan ritel AS melonjak sebanyak 5,3 persen pada Januari. Angka tersebut melampaui perkiraan Dow Jones yang naik 1,2 persen. Diharapkan perbaikan ekonomi terus membaik seiring program vaksinasi yang dijalankan Pemerintah AS.(ABD)