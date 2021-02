Prospek AS Lebih Cerah dari Eropa, USD Hantam Euro

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Dolar Amerika Serikat (USD) melonjak ke level tertinggi dua bulan terhadap euro pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi ketika pasar melihat Amerika Serikat (AS) kemungkinan akan bangkit kembali lebih cepat daripada Eropa dari pandemi virus korona.Mengutip Antara, Rabu, 3 Februari 2021, pandangan itu didukung pergerakan di Washington menuju lebih banyak pengeluaran stimulus yang kontras dengan penguncian Eropa dan ekspektasi untuk penurunan PDB zona euro dalam tiga bulan pertama tahun ini.Terhadap dolar, euro diperdagangkan pada USD1,202 pada sore di New York, turun hampir ke level terendah awal Desember, dan melemah 0,32 persen untuk hari itu serta jatuh 1,61 persen sejauh tahun ini."Perbedaan pertumbuhan berdampak pada euro dan menambah daya tarik yang telah kami lihat untuk mata uang AS tahun ini. Eropa mungkin sekitar satu tahun di belakang AS dalam hal pemulihan penuh," kata Analis Pasar Senior Western Union Business Solutions Joe Manimbo.Indeks dolar menguat 0,25 persen saat indeks-indeks saham AS dan Eropa naik, saham global melonjak hampir dua persen dan minyak terangkat sekitar dua persen ke level tertinggi dalam setahun.Data awal ekonomi Uni Eropa menunjukkan bahwa zona euro mengalami kontraksi lebih rendah dari yang diperkirakan pada kuartal keempat tahun lalu, tetapi menunjukkan penurunan yang lebih tajam pada kuartal pertama tahun ini.Kekhawatiran tersebut diperkuat setelah penjualan ritel di Jerman, ekonomi terbesar Eropa, jatuh lebih besar dari perkiraan pada Desember. "Berbagai hal terlihat lebih menyedihkan di sini (Eropa)," kata ahli strategi Commerzbank dalam catatan hariannya.Mendukung dolar adalah langkah-langkah Demokrat di Kongres menuju jalur cepat untuk paket bantuan covid-19 senilai USD1,9 triliun dari Presiden AS Joe Biden sekalipun tanpa dukungan Partai Republik.Dolar juga mendapat keuntungan dari serangan besar-besaran short-covering, terutama terhadap yen, dengan para hedge fund telah mengumpulkan taruhan terbesar short mereka terhadap greenback sejak Oktober 2016. Terhadap yen, dolar melayang di atas 105 yen setelah sempat melintasi level itu pada Senin untuk pertama kalinya sejak pertengahan November.Banyak yang melihat kebangkitan kembali dolar sejak awal bulan lalu sebagai koreksi setelah penurunan tanpa henti -indeks dolar kehilangan hampir tujuh persen pada 2020- di tengah ekspektasi pemulihan global dari pandemi dengan pengeluaran fiskal besar-besaran dan berlanjutnya kebijakan moneter yang sangat longgar.(ABD)