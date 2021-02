Dolar AS Pamer Kekuatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena euro kehilangan kekuatan. Euro turun karena penguncian covid-19 baru di area tersebut memicu kekhawatiran atas prospek ekonomi.Mengutip Xinhua, Selasa, 2 Februari 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,45 persen pada 90,9871. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2065 dari USD1,2132 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3670 dari USD1,3703 pada sesi sebelumnya.Dolar Australia turun menjadi USD0,7640 dibandingkan dengan USD0,7641. Dolar AS dibeli 104,94 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 104,73 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8968 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8905 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2843 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2802 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), memulihkan beberapa dari kerugian besar yang mereka derita di minggu sebelumnya. Meski demikian, investor terus mencermati lonjakan kasus covid-19 di tengah program vaksinasi.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 229,29 poin atau 0,76 persen menjadi 30.211,91. S&P 500 menguat 59,62 poin atau 1,61 persen menjadi 3.773,86. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 332,70 poin atau 2,55 persen menjadi 13.403,39.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan kebijakan konsumen dan teknologi masing-masing naik 2,77 persen dan 2,51 persen, memimpin kenaikan. Saham pengecer video game batu bata dan mortir GameStop anjlok lebih dari 30 persen. Saham melonjak 400 persen pekan lalu di tengah hiruk pikuk perdagangan ritel.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Reaksi pasar di atas datang setelah kemunduran besar di Wall Street yang membuat tiga rata-rata utama mengalami kinerja mingguan terburuk sejak Oktober, di tengah kekhawatiran atas perdagangan spekulatif dan lonjakan lanjutan dalam infeksi covid-19.(ABD)