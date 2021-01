Hubungan The Fed dengan Biden Diyakini Harmonis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Kemungkinan besar tidak akan ada lagi cuitan buruk di Twitter pada tengah malam yang mengecam Federal Reserve karena menurunkan suku bunga acuan. Para pejabatnya juga tidak akan disebut orang bodoh jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Tetapi itu tidak berarti bank sentral AS tidak akan menghadapi tekanan karena Fed harus menavigasi jalannya melalui pemerintahan baru. Tantangan ke depan bagi The Fed masih banyak yakni pandemi virus korona, tuntutan agar ekonomi lebih inklusif, dan pendekatan yang lebih kuat terhadap masalah sosial, seperti kesetaraan ras dan perubahan iklim.Selain itu, akan ada dinamika baru yang menarik, calon Menteri Keuangan Janet Yellen, jika dikonfirmasi, merupakan mantan Ketua Fed. Perubahan kebijakan moneter yang luas tidak mungkin terjadi. Biden kemungkinan besar akan menikmati lingkungan suku bunga rendah yang sama dengan penguasa Gedung Putih sebelumnya.Pada bagiannya, Biden tidak akan terlalu vokal seperti Donald Trump ketika mantan Presiden itu meminta Fed untuk menurunkan suku bunga. Trump sering menggunakan panggilan nama lain ketika dia mendorong suku bunga bergerak negatif seperti yang diterapkan Jepang dan beberapa negara Eropa dalam upaya untuk memicu pertumbuhan.Tetapi semua Presiden mengawasi Fed dengan cermat, dan Biden tidak akan menjadi pengecualian saat dia berusaha melewati krisis saat ini. "Dia akan menghormati kantornya," kata Kepala Penasihat Global Whalen Christopher Whalen, dilansir dari CNBC International, Sabtu, 23 Januari 2021."Dia anakronisme, sungguh. Untung kita punya dia. Dia akan menjadi rem bagi banyak orang ekstrem di partainya," tambah Whalen.Kebanyakan orang di perusahaan publik menyukai suku bunga rendah, dan Biden tidak akan menjadi pengecualian. Sedangkan partainya memiliki sayap vokal yang akan berusaha keras untuk mendapatkan jawaban besar atas masalah sosial yang mendesak saat ini, dan itu tidak akan mendukung Fed yang memprioritaskan suku bunga rendah.Sementara the Fed dalam beberapa bulan terakhir telah didorong untuk menggunakan tuas kebijakannya guna membantu kesetaraan ekonomi rasial, dan membantu dalam pertempuran melawan perubahan iklim. Hal itu terjadi setelah tahun yang luar biasa di mana bank sentral AS meluncurkan program pinjaman darurat yang belum pernah digunakan sebelumnya.Langkah tersebut untuk membantu mereka yang terkena dampak kerusakan covid-19. Jadi, meskipun Fed selama Pemerintahan Biden dapat berharap untuk menghadapi serangan yang lebih sedikit, namun the Fed tetap saja masih akan berada di bawah berbagai tekanan."The Fed dapat sedikit bersantai sejauh harus berurusan dengan tweet yang tidak menyenangkan. Saya yakin kita akan melihat hubungan yang lebih ramah antara pejabat Fed dan pemerintah, terutama Presiden," kata Direktur Pusat Moneter dan Alternatif Keuangan Cato Institute George Selgin."Itu jelas. Namun, harus dikatakan bahwa itu tidak berarti the Fed tidak akan menghadapi berbagai jenis tekanan dari pemerintah untuk mengubah orientasi kebijakannya," pungkasnya.(ABD)