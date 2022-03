Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Harga emas merosot

(SAW)

Sydney: Bursa saham Asia menguat pada perdagangan Senin pagi, di tengah harapan kemajuan dalam pembicaraan damai Rusia-Ukraina bahkan ketika pertempuran berkecamuk. Sementara itu, pasar obligasi bersiap untuk kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan Inggris minggu ini.Ketika rudal Rusia menghantam pangkalan besar Ukraina di dekat perbatasan dengan Polandia pada Minggu, 13 Maret 2022, kedua belah pihak memberikan penilaian paling optimistis tentang prospek pembicaraan.Peluang perdamaian mendorong indeks saham berjangka S&P 500 bertambah 0,7 persen, sementara Indeks Nasdaq berjangka naik 0,6 persen. Indeks Nikkei Jepang bertambah 1,1 persen, sementara indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang naik tipis 0,1 persen setelah meluncur hampir 4,0 persen minggu lalu.Obligasi tetap di bawah tekanan setelah terpukul minggu lalu karena lonjakan harga-harga komoditas tampaknya akan meningkatkan inflasi lebih jauh, dengan imbal hasil pada obligasi pemerintah 10-tahun naik tiga basis poin pada Senin pagi menjadi 2,03 persen.Ukuran utama ekspektasi inflasi AS naik ke tiga persen dan mendekati rekor tertinggi. Itu hanya memperkuat ekspektasi Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan kebijakan minggu ini dan memberi sinyal lebih banyak untuk datang melewati prakiraan para anggota."Titik-titik kemungkinan besar akan mengelompok di sekitar empat atau lima kenaikan untuk 2022, naik dari tiga sebelumnya, mengingat laju inflasi yang lebih kuat sejak pertemuan FOMC Januari," kata Kepala Ekonom AS NatWest Markets Kevin Cummins, dikutip dari Antara, Senin, 14 Maret 2022.Bank sentral Inggris diperkirakan akan menaikkan suku bunganya menjadi 0,75 persen pada Kamis, 17 Maret 2022. Kenaikan ketiga berturut-turut, dan memberi sinyal lebih banyak dengan pasar memperkirakan agresif sebesar 2,0 persen hingga akhir tahun.The Fed menyiratkan kenaikan suku bunga tidak kurang dari enam atau tujuh kenaikan tahun ini menjadi sekitar 1,75 persen, menjaga dolar AS atau USD didukung di dekat level tertinggi sejak Mei 2020.Euro bertahan di 1,0927 per USD, dan tidak jauh dari palung 22 bulan terakhir di 1,0804 per USD, sementara USD mencapai puncak baru lima tahun terhadap yen di 117,55 yen."Yen tidak dapat menampilkan atribut safe-haven khasnya, sebagian karena kenaikan besar dalam imbal hasil AS dan kebijakan kontrol kurva imbal hasil bank sentral Jepang (BoJ) yang mencegah obligasi pemerintah Jepang mengikuti kenaikan imbal hasil global inti," kata Analis Senior Valas NAB, Rodrigo Catril."Jepang juga merupakan negara pengimpor energi besar yang menambah kekhawatiran atas guncangan perdagangan dari harga energi yang lebih tinggi." tambah dia.Emas kehilangan sebagian dari pesona safe haven pada Senin pagi, turun 0,6 persen menjadi USD1.972 per ons dan menjauh dari puncak minggu lalu di USD2.069 per ons.Demikian juga, peluang kemajuan di Ukraina membuat harga minyak menyerah sedikit dari kenaikan baru-baru ini, bahkan ketika pembicaraan dengan produsen Iran tampaknya terhenti. Minyak brent terakhir dikutip USD1,69 lebih rendah pada USD110,98 per barel, sementara minyak mentah AS turun USD2,11 menjadi USD107,22 per barel.