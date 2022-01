The Fed Siap Naikkan Suku Bunga, Dolar AS Perkasa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) bergerak lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), karena pelaku pasar terbebani oleh sikap hawkish Federal Reserve . Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama , naik 0,10 persen pada 95,2596.Mengutip Xinhua, Selasa, 18 Januari 2022, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1406 dari USD1,1415 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3646 dibandingkan dengan USD1,3676 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7209 dibandingkan dengan USD0,7208.Sedangkan dolar AS dibeli 114,58 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 114,14 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9143 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9137 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2519 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2560 dolar Kanada.Reaksi pasar di atas muncul ketika pejabat Fed mengisyaratkan minggu lalu bank sentral AS dapat mulai menaikkan suku bunga pada Maret karena inflasi tahunan AS melonjak ke level tertinggi hampir 40 tahun pada Desember.