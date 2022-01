Kemilau Emas Dunia Meredup

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia pada perdagangan berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) ditutup turun. Pelemehan terjadi karena investor bereaksi terhadap indeks harga produsen AS yang lebih rendah dari perkiraan.Mengutip Antara, Jumat, 14 Januari 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari tercatat turun USD5,9 atau 0,32 persen menjadi USD1.821,4 per ons. Data yang dirilis Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan indeks harga produsen AS, juga harga grosir AS, naik hanya 0,2 persen pada Desember, kenaikan terkecil dalam 13 bulan.Kenaikan turun di bawah perkiraan 0,4 persen oleh para ekonom. Analis pasar menganggap ini sebagai tanda kemungkinan meredanya tekanan inflasi dalam rantai pasokan AS. Departemen Tenaga Kerja AS juga melaporkan klaim pengangguran awal AS meningkat 23 ribu menjadi 230 ribu dalam pekan yang berakhir 8 Januari, memberikan beberapa dukungan untuk emas.Sementara itu harga perak untuk pengiriman Maret turun 4,5 sen atau 0,19 persen menjadi USD23,162 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April turun USD7,9 atau 0,81 persen menjadi USD972,2 per ons.Di sisi lain, indeks utama Wall Street dalam perdagangan pada Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) ditutup lebih rendah. Hal itu terjadi dipicu aksi ambil untung investor pada saham sektor teknologi, setelah sejumlah pejabat Federal Reserve membicarakan tentang kemungkinan inflasi dan kenaikan suku bunga.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 176,7 poin atau 0,49 persen menjadi 36.113,62. Sedangkan indeks S&P 500 (.SPX) merosot 67,32 poin atau 1,42 persen menjadi 4.659,03. Kemudian indeks Nasdaq Composite (.IXIC) turun 381,58 poin menjadi 14.806,81 poin.Beberapa pejabat Fed berbicara secara terbuka tentang bagaimana memerangi tingkat inflasi yang tinggi dengan pejabat senior bank sentral AS Lael Brainard, di mana bank sentral AS memberi sinyal bahwa Fed bersiap-siap untuk mulai menaikkan suku pada Maret.